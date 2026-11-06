Buruaga dice en la entrega de Premios CEOE que "Cantabria vuelve a atraer inversión" y crecerá más que la media en 2027

Foto de familia de los Premios CEOE CEPYME Cantabria - RAUL LUCIO

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, ha asegurado que "Cantabria vuelve a generar confianza, atraer inversión y ofrecer oportunidades a quienes quieren emprender, trabajar y desarrollar aquí su proyecto de vida". De hecho, ha señalado que las previsiones apuntan a que "por primera vez" Cantabria crecerá por encima de la media en 2027.

"Trabajar, emprender y esforzarse tiene que volver a merecer la pena en España y en Cantabria", ha subrayado Buruaga, que ha asistido este viernes en el Hotel Bahía a la entrega de los IX Premios CEOE-CEPYME Cantabria 2026, han reconocido a Formaspack Upcycling Group, EDP y Fundación Real Racing Club.

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "avanzamos en la buena dirección" para transformar y convertir a la región en "la Cantabria de las oportunidades", algo que ha atribuido a la fortaleza de un tejido empresarial innovador, pero también al programa de reformas puestas en marcha por su gobierno.

"Para que las cosas cambien hay que atreverse a cambiarlas y eso es precisamente lo que estamos haciendo", ha dicho la presidenta a los empresarios.

Entre esas transformaciones ha citado el impulso de una fiscalidad "más competitiva", la reducción de las trabas burocráticas con la Ley de Simplificación Administrativa, el desarrollo de la primera Agenda Digital, la "multiplicación del esfuerzo en innovación", y el refuerzo de la inversión pública, con una "firme apuesta" por la colaboración público-privada. "Hoy esas semillas están dando sus frutos y ya hay resultados positivos que nos permiten mirar al futuro con ambición", ha subrayado la presidenta. Dentro de estos datos, Buruaga se ha referido al apunte de las previsiones económicas que indican que "por primera vez, en 2027, creceremos por encima de la media española".

También se ha referido a los buenos datos de ocupación y afiliación, creación de empreas, confianza empresarial, crecimiento del PIB industrial, y el programa de incentivos al autoempleo que ha logrado, a su juicio, "detener la sangría de autónomos" que había en la comunidad. Igualmente, a la inversión pública en I+D+i, que se ha triplicado, entre otros aspectos.

Además de "la estabilidad política" y "un programa de reformas coherente", la presidenta ha vinculado estos resultados a "la fortaleza de un tejido empresarial innovador, con talento y que está dando lo mejor de sí mismo", en un contexto de incertidumbre internacional, tensiones geopolíticas, desaceleración de algunas economías europeas y con un Gobierno en España que "no es capaz de hacer que este país funcione con normalidad".

A su juicio, esto refleja también que "Cantabria ha dejado de resignarse" y se debe valorar "aún más lo conseguido", al demostrarse que aplicando políticas "sensatas", un trabajo "con luces largas" y una hoja de ruta "clara" es posible "avanzar juntos con el viento en contra".

Para mantener la actual situación, la presidenta ha pedido la ayuda de los empresarios con el fin de "seguir profundizando en las reformas que funcionan", y especialmente, se ha referido a la nueva reforma fiscal, que, según ha dicho, "está orientada a la empresa y a la productividad".

Ha explicado que para 2027 el Gobierno regional prevé una nueva reducción de impuestos "con un nuevo paquete fiscal para crecer, atraer talento y ganar escala".

En su intervención, la presidenta también se ha unido a las condolencias por el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, y del resto de víctimas del accidente ferroviario de Urda, trasladando su cariño a las familias golpeadas por esta tragedia.

La jefa del Ejecutivo ha estado acompañada en el acto, celebrado en el Hotel Bahía de Santander, por el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, y una amplia representación de empresarios regionales.

NOVENA EDICIÓN DE LOS PREMIOS

La patronal cántabra ha reconocido a Formaspack Upcycling Group en la categoría de 'Mejor Inversión Estratégica', tras anunciar una inversión de 9,5 millones para la apertura de una nueva fábrica de reciclaje de PET (caracterizado por darle una segunda vida a botellas de plásticos) en Reocín.

Por la 'Calidad en el Empleo', se ha reconocido a EDP España por resaltar en el desarrollo profesional y la formación continua de su plantilla con la Universidad EDP y una política de personal con capacidad de atraer talento, formar a profesionales, garantizar su seguridad y ofrecerles oportunidades de desarrollo dentro de una actividad estratégica para el futuro económico y energético de Cantabria.

Y en la modalidad de Compromiso Social, el galardón de la CEOE ha recaído en la Fundación Racing Club, como plataforma permanente que trascedente el terreno de juego y está al servicio de la sociedad cántabra con especial atención a la infancia, las personas vulnerables, la inclusión, la igualdad, la salud y la sostenibilidad.

Ana Sastre, CEO de Formaspack Upcycling Group; Francisco Rodríguez, CEO de EDP Redes en España, y César Anievas, director de la Fundación Real Racing Club, han sido los encargados de recoger los galardones.

Por otro lado, durante la gala la CEOE-Cepyme ha hecho un reconocimiento especial a nueve pymes de la comunidad de las que se ha destacado su compromiso y vinculación con la entidad.

Las empresas reconocidas en este ámbito han sido Mouro Prevención, Rótulos Bedia, Suministros Suan, Ventanas Arsan, Asesoría Orgo, Suministros Lavín, Café Dromedario, Pescados Barandica y Caracoles del Norte.