Buruaga dice que "no queda ninguna explicación por dar" sobre la polémica "artificial" de la expulsión de menores

"Quien piense que soy capaz de iniciar un expediente de expulsión de 18 menores es porque no me conoce", asegura la presidenta

SANTANDER, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que "no queda ninguna explicación por dar" desde su Gobierno en torno al trámite cursado a la Delegación del Gobierno sobre los menores migrantes acogidos en la comunidad, ya que ha insistido en que se trata de una polémica "absolutamente artificial" de la que ha acusado a "la izquierda".

Así, como ya ha venido haciendo en reiteradas ocasiones la Consejería de Inclusión Social, la presidenta ha negado que Cantabria quiera repatriar a 18 de los menores que tiene tutelados. "Quien piense que yo soy capaz de iniciar un expediente de expulsión de 18 menores extranjeros no acompañados en nuestro país es porque no me conoce ni como persona ni como presidenta", ha sentenciado este martes a preguntas de los medios por el asunto.

"Creo que no queda ninguna explicación por dar. Lo que yo no voy a hacer como presidenta de Cantabria es seguir alimentando una polémica que es absolutamente artificial, que está orquestada por la izquierda y que responde a eso de, ya saben: 'hay que polarizar o estamos muertos'. A eso responde, ni más ni menos", ha sentenciado.

Buruaga ha insistido en que "no hay caso" en torno a esta polémica, y en que lo que ha hecho el Gobierno de Cantabria es "cumplir la ley" a raíz del real decreto aprobado por el Ejecutivo central en torno al reparto de menores, ya que éste "nos imponía unos criterios y nos forzaba a ello".

"Ese ha sido el detonante y desencadenante de toda esta cuestión, de la que he dicho que, como no hay caso, no voy a hablar". "No voy a seguir hablando porque creo que está todo absolutamente aclarado", ha zanjado.

Además, después de algunas formaciones hayan ligado la tramitación de estos expedientes a una moción aprobada en el Parlamento en abril por PP y Vox que insta al Ejecutivo central a alcanzar acuerdos con los países de origen de los menores para facilitar su retorno, Buruaga ha subrayado que "si algo ha demostrado este Gobierno es que es libre".

"Tiene las manos libres y mantiene sus principios, mantiene su coherencia sin ningún tipo de cesión, sin ningún tipo de hipoteca con nadie para gobernar, que es lo que estamos haciendo. Si yo hubiera querido articular un pacto con otras fuerzas políticas lo hubiera hecho, pero no he querido hacerlo", ha indicado.

Además, a su juicio, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha explicado ya lo ocurrido "por activa y por pasiva". En concreto, lo que ésta ha señalado es que su departamento que se ha limitado a contactar con la Delegación del Gobierno para que recabe informe sobre las circunstancias familiares de 18 de los menores tutelados en la región para "cumplir la legalidad" y, si así lo estima esta administración, puedan reunificarse con sus familiares.

"Lo ha explicado ayer con una brillantez, con una claridad, con una humanidad y con una eficacia de la que yo me siento orgullosa", ha dicho Buruaga después de que este lunes la consejera abordará este tema en el Parlamento a preguntas de la oposición.

En este sentido, ha afirmado que, "cuando habla un consejero de este Gobierno -me da igual que sea el de Educación, que sea el de Salud, que sea la de Inclusión Social-, habla el Gobierno de Cantabria".

Buruaga ha hecho estas declaraciones en Castro Urdiales, donde ha acudido a inaugurar las obras de rehabilitación integral del Mercado de Abastos acompañada precisamente por consejeros como la de Inclusión Social, quien también ha repetido que Cantabria "cumple la legalidad".

Además, ha indicado que las comunidades deberán volver a remitir los datos al Ministerio de Inclusión, que lo ha vuelto a requerir pese a que Cantabria ya había enviado "todo tipo de información", debido a "algunas discordancias" en determinadas autonomías.

En este punto, ha aclarado que lo que ha pedido es volver a enviar los mismos datos "para calcular qué número de menores tienen que proceder a trasladar". "No se trata del número de menores a repartir".

Finalmente, Gómez del Río ha apuntado que espera que, de cara a la próxima Conferencia de Presidentes convocada para el 6 de junio, "en esta ocasión nos dejen a las comunidades autónomas manifestar nuestra opinión mediante el voto que en su día se nos vetó".