Buruaga reivindica que Cantabria avanza e insta al Gobierno central a que no "frene" las inversiones

CABEZÓN DE LA SAL, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha reivindicado la transformación en estos tres últimos años de una región "apagada" en una que avanza y "va a por todas", y ha instado al Gobierno central (PSOE-Sumar) a que no "frene" las inversiones estratégicas ni "lastre" la competitividad de la región para "poder ir más rápido y llegar más lejos".

Así lo ha manifestado la jefa del Ejecutivo autonómico durante su discurso en el Día de Cantabria, que se celebra este domingo en Cabezón de la Sal, donde ha asegurado que "lo mejor está por llegar" pero es necesario el compromiso del Ejecutivo central así como de todos los cántabros.

Ante cientos de personas que se han reunido en el Parque Conde San Diego, donde ha tenido lugar el acto institucional, Buruaga ha defendido la "revolución de la normalidad" que en esta legislatura ha permitido a la comunidad autónoma "escapar de las inercias del pasado, rescatar a las instituciones del ruido y los escándalos, y abrir las puertas de par en par al diálogo, la transparencia y el acuerdo".

En este punto, ha avanzado que no va a renunciar al diálogo para alcanzar "grandes metas", el mismo que, según ha dicho, en los últimos años ha permitido aprobar tres leyes de presupuestos en el Parlamento y alcanzar varios pactos profesionales con ganaderos, médicos y enfermeras, docentes y con el sector judicial.

A su juicio, el reto ahora es perseverar en el cambio y profundizar en las reformas iniciadas para alcanzar "grandes metas", para lo que ha apelado al apoyo del Gobierno de España, así como a la unidad de todos los cántabros.

En concreto, Buruaga ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "cumpla" sus compromisos con el AVE, las cercanías, el tren a Bilbao y la autovía Aguilar-Burgos.

También ha solicitado que dé a la comunidad autónoma la energía imprescindible para hacer realidad el Proyecto Altamira, que defienda en Europa el derecho de las empresas cántabras a competir en condiciones de igualdad y "deje de castigar" a nuestra industria electro-intensiva.

Asimismo, ha reivindicado al Ejecutivo central que "no dé la espalda" a los pescadores y "machaque permanentemente" a los ganaderos; apruebe presupuestos y "no ahogue a familias y empresas con más subidas de impuestos".

Además, la presidenta cántabra le ha reclamado que "abandone la imposición" y solucione el problema estructural de la falta de médicos, "generado por su desidia y falta de planificación"; financie los servicios públicos y aporte soluciones reales al encarecimiento de la vivienda.

"Cantabria necesita un Gobierno central que gobierne, que gobierne para todos, que respete las instituciones de todos, y que no discrimine entre españoles ni privilegie a unos territorios frente a otros", ha trasladado.

SE LICITARÁN OTRAS 200 VPO EN OTOÑO

La jefa del Gobierno autonómico ha dedicado buena parte de su mensaje institucional a exponer los resultados de su gestión en lo que va de legislatura, que arrojan la imagen de una Cantabria "abierta, admirada y segura de sí misma, que avanza con paso firme hacia un futuro con más oportunidades".

En cuanto a la falta de vivienda, que es "la principal preocupación" de los cántabros a la que el Ejecutivo está "haciendo frente con todos los instrumentos a su alcance", ha indicado que Cantabria ha pasado de construir "cero" viviendas protegidas en la anterior legislatura a las más de 800 que hay proyectadas actualmente, 300 ya en distintas fases de ejecución, a las que se sumarán otras 200 en el marco del segundo plan autonómico, que se licitarán en otoño, según ha anunciado.

Asimismo, ha puesto en valor la inversión "sin precedentes" en sanidad, educación y servicios sociales, que en 2026 reciben casi 400 millones de euros más que en 2023, frente a las críticas de recortes en los servicios públicos por parte de la oposición, sindicatos y colectivos.

"Extraña forma de recortar", ha ironizado la presidenta, que ha hecho hincapié en que Cantabria tiene "uno de los sistemas educativos más avanzados de España" y que está "reconstruyendo profesional y asistencialmente" el servicio público de salud, incluyendo la bajada de las listas de espera.

También ha subrayado su compromiso con el fortalecimiento del sector primario. "Nunca les hemos dejado ni les dejaremos solos", ha afirmado.

Por otro lado, Buruaga ha puesto en valor la bajada de impuestos, el "récord" de inversión pública, la apuesta por la innovación con proyectos como la Agenda Digital, el Campus Tecnológico Altamira o el Parque de Innovación en salud, cuyo concurso de ideas se fallará en septiembre, y el impulso al tejido productivo con iniciativas de suelo industrial como La Pasiega, que "va como un tiro".

Igualmente, ha subrayado que la comunidad tiene actualmente "a las puertas" 27 proyectos empresariales estratégicos que llevan asociada una inversión de 7.000 millones de euros y la creación de 2.500 empleos, entre ellos el Proyecto Altamira o la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo.

Del mismo modo, ha citado algunos de los proyectos que su Gobierno ha "rescatado del abandono" y que "marcarán el futuro de las próximas décadas", como el puente Requejada-Suances, la carretera Reinosa-Potes y el teleférico Mirador del Pas, que será un reclamo para los Valles Pasiegos, junto con la recién estrenada primera fase de La Engaña.

En materia de cultura, se ha referido a actuaciones como el MUPAC, Faro Santander, la sede asociada del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente o La Lechera.

60º DÍA DE CANTABRIA

El 60º Día de Cantabria en Cabezón de la Sal, jornada de exaltación de la identidad regional, ha reunido a centenares de asistentes y una amplia representación institucional de la comunidad autónoma.

En representación del Gobierno cántabro, también han acudido los consejeros de Presidencia, Isabel Urrutia; de Fomento, Roberto Media; de Economía, Luis Ángel Agüeros; de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río.

Además, han asistido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el alcalde de Cabezón, Víctor Reinoso, entre otros muchos regidores, y el pregonero de este año, Julio Gómez, presidente de la Casa de Cantabria en México.

Precisamente, aprovechando este acto institucional y la asistencia de autoridades, la Plataforma Salvar Oyambre se ha concentrado a la entrada del Parque Conde San Diego para pedir que "se aplique la normativa" ante los aparcamientos "ilegales" de la zona.

El acto ha comenzado con el desfile de las banderas nacional y autonómicas desde la Casa de Cultura, escoltadas por la comitiva de autoridades, que posteriormente han sido izadas con el acompañamiento musical de la Banda de Gaitas de Cantabria.

Las primeras en alzarse han sido las autonómicas, al son del Himno de la Alegría. Seguidamente, la presidenta ha levantado la bandera cántabra, bajo los acordes del Himno de Cantabria, y, por último, el delegado del Gobierno ha hecho lo propio con la enseña nacional, al compás del Himno de España.

La jornada continuará por la tarde con una demostración de folclore, exhibición de deportes rurales, el Memorial de Bolos 'Ambrosio Calzada' y un concurso de jota montañesa. Para finalizar, el gran desfile nocturno de carrozas y carretas típicas, la 'pasá' de vacas tudancas y caballos del monte, y el castillo de fuegos artificiales.