La presidenta del Partido Popular y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en Cabezón de la Sal - PP

CABEZÓN DE LA SAL, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha llamado a movilizar "hasta el último voto" para conseguir que el cambio llegue a España en las elecciones generales del 29N y ha reclamado el apoyo de quienes ya votan al PP, de quienes dejaron de hacerlo y de quienes todavía no lo han hecho. "Y sí. También los del regionalismo huérfano y los del socialismo desencantado", ha afirmado. Porque España no aguanta cuatro años más con un "Pedro Sánchez envalentonado", ha sostenido.

Así lo ha señalado durante un mitin celebrado este lunes en Cabezón de la Sal, en el que también han participado la cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Isabel Urrutia, y el portavoz del PP en el municipio, Óscar López.

Buruaga ha subrayado que estas elecciones "no van de izquierdas o derechas", sino de "decencia o delincuencia", de una España que funciona frente a otra que se cae en pedazos y de poder vivir seguro y tranquilo. "Nuestra propuesta se resume en tres palabras: programa, gestión y España, y ahí cabemos todos los que queremos que esto cambie", ha subrayado.

La presidenta ha insistido en que las victorias hay que trabajarlas hasta el último momento y ha pedido "ir a por ellas" y pelear todos los votos, porque "nada cae del cielo ni las victorias las ganan las encuestas".

Ha reclamado un mandato "claro, rotundo e inequívoco" para que nada frene el cambio el día 29 y abrir una nueva etapa política. "Tenemos que ganar, tenemos que gobernar y tenemos que cambiar para dar la vuelta por completo a este país", ha afirmado.

Además, ha asegurado que España "necesita recuperar la decencia, la convivencia y la esperanza" y ha defendido que "es un deber moral y político sacar a Pedro Sánchez del Gobierno de la nación y reconstruir lo que ha deteriorado el actual Ejecutivo".

Durante su intervención, Buruaga también ha reivindicado la gestión del Gobierno de Cantabria del Partido Popular, con tres presupuestos aprobados, "récord de recursos" para educación, sanidad y dependencia y 35 bajadas de impuestos. Frente a ello, ha reclamado un Ejecutivo central que impulse las infraestructuras y los proyectos industriales pendientes, garantice una financiación autonómica sin privilegios y defienda al sector primario y a los ganaderos.

El CAMBIO TAMBIÉN EN CABEZÓN DE LA SAL

La presidenta ha trasladado su llamamiento al ámbito municipal y ha lamentado que en Cabezón de la Sal "una moción de censura egoísta truncó un ambicioso proyecto de cambio".

Según ha dicho, el municipio ha cambiado "gestión por incompetencia, interés general por ambición particular" y políticas que funcionan por "la parálisis más absoluta".

Y ha enumerado algunas de las actuaciones que "se han quedado por el camino" como la regulación de la afluencia de visitantes al Parque de las Secuoyas, la mejora de la CA-813 a su paso por Cabezón y la construcción de aparcamientos, así como la reforma integral del Ayuntamiento.

Buruaga ha asegurado que el Gobierno de Cantabria quiere impulsar estas actuaciones, pero no puede sustituir la gestión municipal. "No podemos sustituir la inercia de la nada del Ayuntamiento", ha señalado.

En este sentido, ha llamado a todos a movilizarse para impulsar la victoria y conseguir que el cambio llegue también a Cabezón de la Sal.

CASARES EL ALUMNO AVENTAJADO DEL SANCHISMO

Por su parte, Urrutia ha lamentado que el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, y su partido "antepongan su obediencia a Sánchez a la defensa de los intereses de Cantabria". Es más, ha subrayado que el también delegado del Gobierno "es el alumno aventajado del sanchismo: siempre instalado en la mentira y la confrontación".

Urrutia ha criticado "el silencio" de los socialistas ante "los ataques a las instituciones y al poder judicial", y ha acusado al sanchismo cántabro "de utilizar la mentira para ocultar sus fracasos políticos".

Frente a ello, ha reivindicado los compromisos del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Cantabria en materia de fiscalidad, financiación autonómica, medio rural, educación, vivienda y sanidad.

"Veo muy nervioso al sanchismo cántabro. Cada vez hay menos gente que les cree. Ya es hora de que la decencia, la verdad y el respeto a las instituciones vuelvan a la política", ha concluido.