Buruaga niega masificación turística en Cantabria por "40 días de alta ocupación o lleno total"

La presidenta niega que la región sea "la Ibiza del Norte o Magaluf" y ve "una grave irresponsabilidad alentar la turismofobia"

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, ha negado que se hable de "masificación turística" de la región por el hecho de que haya "40 días año de alta ocupación o de lleno total".

Ha admitido, eso sí, que la región "está de moda" y que vive "un momento espléndido y excelente" para el sector, que está "batiendo todos los registros" y generando un "impacto muy positivo" sobre la economía de la comunidad, que se traduce en riqueza, creación de empleo y oportunidades, y en bienestar, ha indicado.

La jefa del Ejecutivo ha hecho estas consideraciones este miércoles a preguntas de los periodistas, a los que ha indicado que no se puede transmitir una "imagen distorsionada" de Cantabria y una "realidad que no es": "No somos la Ibiza del Norte, ni mucho menos Magaluf", ha rechazado, a propósito de manifestaciones realizadas estos días, coincidiendo también con una concentración masiva de jóvenes por un botellón en la playa de El Puntal, en Somo.

Buruaga considera además una "grave irresponsabilidad alentar la turismofobia" como a su entender están haciendo determinados colectivos y fuerzas políticas. "Y mucho más -ha añadido- pretender demonizar a un sector productivo, que es una de las principales industrias que tiran de la máquina de este país y de esta región".

"Con este Gobierno, que no cuenten para esto", ha avisado, después de destacar que el turismo genera casi el 12% del PIB y representa cerca del 10% de las afiliaciones a la Seguridad Social

A ello ha sumado la presidenta autonómica que su Ejecutivo tiene "muy claro" el modelo de desarrollo económico, territorial, energético y turístico de la región, que "pasa por la sostenibilidad y por la calidad, por el valor añadido".

"Nuestra apuesta y nuestra estrategia turística pasa por la diversificación de la oferta, por la desestacionalización, por la internacionalización y por la descentralización sobre el territorio, para distribuir los beneficios que aporta el turismo a la economía y a la sociedad" de Cantabria, ha precisado.

Para finalizar, ha indicado que "no es algo incompatible" y "no hay que elegir entre lo uno y lo otro, sino que son complementarios, son las dos caras de una misma moneda", ha precisado, al llamar a proteger y preservar el patrimonio cultural y natural "desde el respeto y el equilibrio, y no desde el fundamentalismo ideológico".