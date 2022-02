Buruaga pide a Casado una “salida de unidad“ en torno a “quien tenga todo el partido detrás“

"Espero que esté reflexionando sobre la decisión a tomar hoy desde un diagnóstico certero. Tiene otra oportunidad de hacerlo que no puede dejar pasar"

SANTANDER, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los 'populares' cántabros, María José Sáenz de Buruaga, ha roto este lunes el "prudente silencio" que ha guardado estos días en torno a la "grave" crisis desatada en el seno de su partido a nivel nacional. Y lo ha hecho para pedir al jefe de filas, Pablo Casado, que solvente "ya" esta situación y busque "una salida de unidad", en torno a "quien tenga el liderazgo más fuerte" y, sobre todo, "el apoyo de todo el partido detrás".

También le ha reclamado que logre esa solución a través del "diálogo" en vez de "ahondar en la política de bandos". "Tiene que impulsar una solución de unidad, no hay otra. Volver a unir lo que se ha resquebrajado", ha sentenciado la dirigente regional.

Se ha expresado así esta tarde en declaraciones en el Parlamento ante los periodistas, a los que ha explicado que lo que pide a Casado es que se siente a "buscar una solución" para que "nos vuelva a reunir a todos", "nos una" y "nos ponga a trabajar" en la dirección debida, ha dicho, refiriéndose a la necesidad de "recomponer una alternativa democrática de centro derecha" en España.

Y que lo haga, según ha precisado Buruaga a preguntas de los medios, en torno a "quien tenga un liderazgo más fuerte", quien tenga "un vínculo emocional" -con las bases del partido- igualmente "más fuerte", y "quien tenga, sobre todo, la unidad y el apoyo de todo el partido detrás".

Buruga, que ha declinado dar nombres al respecto, ha indicado que la idea de su propuesta es "ponernos a todos juntos y todos detrás del mejor" para ser capaces -como ha señalado- de "dar la vuelta a esto y recomponer la situación".

Se ha referido así a la guerra abierta a finales de la semana entre Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se han cruzado acusaciones de corrupción y espionaje a cuenta de un polémico contrato del Gobierno autonómico -compra de mascarillas durante el confinamiento- por el que el hermano de ella habría cobrado comisiones o contraprestaciones.

ESTO NO SE PUEDE CERRAR EN FALSO COMO SI NO HUBIERA PASADO NADA

A juicio de Buruaga, "cada día que pasa esto va a peor y es insostenible en el tiempo. O la atajamos y reconducimos de inmediato o acaba con nosotros" la crisis, ha avisado, convencida de que "esto no se soluciona actuando como si aquí no hubiera pasado nada.

"Esto no se puede cerrar en falso, echando tierra encima. Esto se soluciona actuando. Hay que solucionarlo y hacerlo ya. Y la persona que tiene que hacerlo es el presidente. Porque para eso lo es", ha zanjado la dirigente cántabra. "Quien más responsabilidad tiene, más responsabilidad, altura de miras y generosidad tiene que tener", ha remachado.

En este sentido, ha indicado al ser cuestionada por los medios, que en función de la decisión y respuesta de Casado, -que compete adoptar al presidente del partido merced precisamente a su "liderazgo"", se plantearán "los siguientes pasos".

"Espero que esté reflexionando sobre la decisión a tomar hoy desde un diagnóstico certero de la situación. Hoy tiene otra oportunidad de hacerlo que no puede dejar pasar", ha deseado Buruaga sobre el proceder del líder nacional, que este lunes ha reunido a la dirección del PP en Génova.

"Y yo, todos nosotros, le vamos a ayudar a hacerlo desde la absoluta lealtad con el Partido Popular", ha agregado, antes de expresar su deseo de que Casado "haga un ejercicio de responsabilidad, tenga altura de miras y responsabilidad".

En este punto, cree Buruaga que toca "escuchar lo que viene de la calle" y también de las estructuras territoriales del partido, para llegar a esa "salida de unidad", que hay que alcanzar "inmediatamente" y que tiene que ser además "eficaz" y "lo menos traumática posible".

NO RECONOZCO A MI PARTIDO

La líder del PP de Cantabria y de la oposición al Gobierno de Miguel Ángel Revilla, que se siente en la "obligación" de "ser la correa de transmisión del sentir de la gente de mi tierra", considera que el conflicto interno surgido en su partido es "el más autodestructivo de los últimos tiempos".

"No reconozco a mi partido", ha confesado "con mucho dolor" Buruaga en las declaraciones realizadas a los medios, a los que ha expresado que "nunca pensé que acabaríamos haciéndonos el harakiri en plaza publica".

En su opinión, la situación por la que atraviesa el PP, con el enfrentamiento entre Casado y Ayuso, es "muy dolorosa" y constituye una "preocupación extrema".

"Lo ha dicho muy bien el presidente Feijoó: una situación de colapso", ha resumido la dirigente regional, parafraseando así al jefe del partido en Galicia y de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, a quien los barones 'populares' han erigido estos días en su portavoz.

AYUSO NO ES EL PROBLEMA Y CASADO TIENE QUE TOMAR UNA DECISIÓN

Buruaga se niega a creer que "uno de los nuestros sea un problema o amenaza para el Partido Popular: el problema está fuera y se llama Sánchez, no Ayuso", ha sentenciado al respecto. Al hilo, ha defendido que "todos somos necesarios", pero eso sí, "nadie está por encima de un proyecto que viene a servir a España" y, por tanto, "todos tenemos la obligación de salvar" al PP para hacerlo así con el país.

Teniendo en cuenta esto y que el problema "ha dejado de ser una crisis interna para pasar a otra dimensión" -"la situación se ha ido de las manos y estamos asistiendo al divorcio del Partido Popular con sus bases y votantes", ha alertado- Buruaga cree que "toca pedir perdón" -ella misma lo ha hecho "con humildad"- porque "hemos fallado", y actuar "ya" por la vía del "diálogo" y apostando por la "unidad".

"El Partido Popular somos todos y este partido se construye entre todos. Siempre he antepuesto mi lealtad al este partido a cualquier otra consideración y lo he demostrado", ha destacado la líder en Cantabria.

GOBERNAR CANTABRIA, NO LAS CENIZAS DEL PP

Para finalizar, ha lamentado que "cuando teníamos que estar celebrando nuestra trabajosa victoria en Castilla y León, afianzando nuestra alternativa y parando los pies a Sánchez, estamos volcados en el conflicto más autodestructivo de los últimos tiempos".

"No podemos, no tenemos derecho a liquidar la única alternativa a este desastroso Gobierno en España y en Cantabria ni abandonar a los ciudadanos en manos de Sánchez. No estamos desviando de nuestro compromiso", ha agregado.

María José Sáenz de Buruaga ha expresado que ella se niega a que este problema interno "acabe con nosotros", porque -como ha concluido- "yo estoy aquí para gobernar Cantabria, no las cenizas de mi partido", ha concluido.