Buruaga pide al Gobierno que "empiece a funcionar"

Publicado 15/09/2019 13:19:01 CET

La presidenta del PP dice que hasta ahora "solo ha habido autobombo y paseos"

AMPUERO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha reclamado hoy al Gobierno de Cantabria que gobierne, haga su trabajo y "empiece a funcionar" porque no acaba de arrancar y hasta ahora no ha adoptado ni una sola medida "relevante".

La dirigente popular considera que hasta ahora "solo ha habido autobombo, anuncios y paseos" y ni una sola reacción ante "el enfriamiento económico, la debilidad del empleo y la mala financiación de los servicios públicos". "Ni una sola medida digna de tal nombre como si nuestro gobierno siguiera en funciones", ha añadido.

Buruaga ha hecho estas afirmaciones durante su participación en la festividad de la patrona de Cantabria, la Virgen Bien Aparecida, una jornada con la que tradicionalmente se inicia el curso político, este año marcado -ha dicho- por la situación de "incertidumbre y bloqueo en la que tiene sumido al país Pedro Sánchez", que a juicio de la presidenta del PP "lleva meses en precampaña con el dinero de todos y haciendo un uso intolerable de las instituciones".

La dirigente popular ha asegurado que sea cual sea el escenario nacional, el Partido Popular seguirá ocupándose de "lo primero y más importante que es Cantabria". "Nosotros no tenemos que volver porque no nos hemos ido y seguiremos trabajando por Cantabria", ha afirmado y ha añadido que el Partido Popular no solo "lidera" el centro derecha en esta comunidad, sino que está siendo el partido que "tira" del resto de la oposición, a la que ve bastante "despistada.

Para respaldar esta afirmación, ha explicado que si no es por el Partido Popular, la legislatura se habría estrenado suspendiendo el primer pleno del Parlamento por falta de iniciativas.

Buruaga ha asegurado que es el Partido Popular el que en esta legislatura "se va ocupar de lo importante, que es Cantabria, haciendo una oposición responsable y constructiva, con alternativa, siempre leal a los intereses de los ciudadanos y sin una sola descalificación personal".

En su opinión, lo más urgente es favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, lo que significa avanzar hacia el necesario cambio de modelo productivo, impulsar la inversión productiva y bajar los impuestos. Según ha explicado la presidenta, el PP va a defender que se bajen los impuestos "de verdad".

"Si Andalucía y Madrid pueden, Cantabria también puede, sobre todo, si tenemos en cuenta que la nuestra es la región mejor financiada", ha apostillado.

Además, ha apostado por revisar las políticas activas de empleo y poner en marcha políticas especificas para los parados mayores de 44 años que serán "los jubilados pobres de mañana", y ha defendido la necesidad de poner en marcha un plan de apoyo al empleo autónomo, un plan integral de conciliación y de hacer frente al reto demográfico.

Para Buruaga, resulta también fundamental fortalecer los servicios públicos esenciales, muy especialmente la sanidad, que "acumula una deuda de 200 millones y tiene un grave déficit de profesionales", y la dependencia, donde hay "miles de personas que no están en este momento siendo atendidas".

La presidenta ha explicado que el PP va a defender todas las medidas en esta dirección recogidas en el programa electoral, a lo que suma como otro de los pilares fundamentales de la acción política la defensa de los intereses de Cantabria ante el Gobierno de España, muy especialmente en materia de infraestructuras.

Así, el Partido Popular exigirá que se ponga fecha y financiación a todos las infraestructuras pendientes, porque los "supuestos" compromisos adquiridos por Sánchez en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, ha dicho Buruaga, "no son mas que vaguedades frente a los campeones del incumplimiento".

Además, ha afirmado que los populares estarán del lado del Gobierno en la defensa de un nuevo modelo de financiación que dé a esta tierra lo que le corresponde, pero también le exigirá que haga los deberes.

La presidenta ha pedido a la Virgen Bien Aparecida salud para poder seguir trabajando; "acierto, responsabilidad y sentido común" para todos aquellos que tienen que tomar decisiones en Cantabria y España de las que depende mucha gente y ser capaces de ser útiles a las sociedad generando alrededor "unidad, prosperidad y bienestar".