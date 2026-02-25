Buruaga pide "prudencia" a Castro Urdiales con los menores migrantes porque lo ocurrido en Cartes "no se puede repetir"

Archivo - Imagen de archivo de una reunión de la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha agradecido la predisposición mostrada por la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), para colaborar en la apertura de un centro de acogida de menores migrantes en el municipio, pero ha pedido "responsabilidad institucional, prudencia y la discreción exigible", porque "no podemos salir todos los días a decir dónde se coloca un recurso".

"No debemos porque lamentablemente no faltará quien trate de prender la mecha para encender otro fuego", ha dicho, recordando "lo que se ha vivido en Cartes" a raíz de la puesta en marcha del hogar de acogida: "ese clima de conflicto, de enfrentamiento vecinal injustificado, de estigmatización de unos menores. Todos hemos tomado buena nota de eso y todos debemos empeñarnos en que esto no se puede volver a repetir".

En su opinión, "todos somos responsables" de lo ocurrido y "todos tenemos la obligación política, moral y social de que esto no ocurra", como ha reivindicado en declaraciones a los medios tras un acto en el Hospital Valdecilla, al ser preguntada por el asunto después de que la alcaldesa de Castro Urdiales anunciara este miércoles que el Gobierno regional abrirá el centro en el municipio y ofreciera su total colaboración.

La presidenta ha agradecido "la diferencia de actitud" respecto a la alcaldesa de Cartes, la también socialista Lorena Cueto, pero ha pedido volver a "la senda de la prudencia, de la normalidad y de respetar y poner por encima de todas las cosas en el interés superior y menor".

Como ha avanzado, su Gobierno seguirá habilitando este tipo de recursos si siguen llegando menores a la comunidad porque, a pesar de que "no está de acuerdo" con la forma en el que el Ejecutivo central realiza el reparto ni con sus criterios, "evidentemente tendremos que seguir cumpliendo la ley y tendremos que dar protección a los más vulnerables".

"Esto no es una decisión del Gobierno de Cantabria, esto es una imposición del Gobierno central, del Gobierno de Sánchez, que hemos impugnado y que seguimos impugnando cada vez que se nos notifica un traslado de todas las formas posibles. Pero estamos haciendo lo que hay que hacer, que es cumplir con la ley, y sobre todo proteger el interés superior del menor, acogiéndolos en las mejores condiciones", ha dicho.

Ha defendido que se actúa conforme a los principios y los criterios técnicos que rigen en la normativa de protección de menores, "que es absolutamente sagrada", y "con extraordinaria discreción, con extraordinaria sensibilidad y responsabilidad. Así es como hay que conducirse cuando se trata de personas vulnerables, que necesitan protección".

Una tarea que, no obstante, supone "mucho esfuerzo y muchas dificultades" a Cantabria, porque su red de protección "no tenía capacidad de acogida, estaba agotada", lo que obliga a "habilitar recursos y ampliarla casi sobre la marcha".

Además, Buruaga ha lamentado que no se tiene la información necesaria para actuar en esta materia de forma "planificada". De hecho, después de que la alcaldesa de Castro dijera este miércoles que el Ejecutivo no le había trasladado mucha más información sobre el centro que el hecho de la apertura, la presidenta ha asegurado que Herrán "dispone de toda la información con la que cuenta el Gobierno de Cantabria".