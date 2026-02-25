El secretario de Estado de Infancia cree que "no es bueno" anunciar dónde se abren los centros de menores

Archivo - El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

TORRELAVEGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez (IU), ha opinado que "no es bueno" que se de a conocer dónde se abren los centros de atención a menores migrantes para que haya "una precaución de no exponerlos al foco del odio" por parte de organizaciones e ideologías.

Pérez se ha pronunciado así este martes en Torrelavega, donde ha participado en el encuentro 'Del bulo a la realidad. Una charla necesaria sobre acogida', organizado por IU Cantabria, a preguntas de la prensa sobre el nuevo centro de menores que abrirá en Castro Urdiales, según anunció este martes la alcaldesa, la socialista Susana Herrán.

Al respecto, Pérez ha defendido la necesidad de "ser muy garantista con una infancia en situación de vulnerabilidad".

"Con toda naturalidad se tienen que dotar estos recursos del sistema de protección, con toda naturalidad los alcaldes tienen que colaborar, como se colabora cuando se abre un hospital... y creemos que no es bueno que se abra el debate de en qué pueblo sí y en qué pueblo no", ha sostenido.

Porque lo contrario es, en su opinión, "un mal enfoque", que en otras comunidades ha provocado incluso "agresiones y ataques" a estos centros, como ha sucedido en Galicia, ha afirmado.

Por ello, ha subrayado que lo que tienen que hacer todas las administraciones, "empezando por los ayuntamientos donde se van a colocar esas infraestructuras", es establecer un programa de mediación cultural e intergeneracional, e "incluso hablar con los vecinos, con las entidades sociales, con el movimiento vecinal y decir cuál es la bondad de ser un país garantista con los derechos de la infancia".

Unos "debates" que, según ha dicho, ha trasladado ayer a la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), y al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), y que se concretan en que "entre todos tenemos que rebajar ese tono y pensar que tenemos que ser muy garantistas y por lo tanto evitar esa sobreexposición y revictimismo que muchas veces se hace de menores que están en una situación de desamparo".

En relación con la jornada --que respondía al debate social generado en torno al centro de atención a menores de Cartes-- ha señalado que el Gobierno está desarrollando un Real Decreto Ley con unas "garantías históricas" y con una "decisión histórica" de, "de manera colaborativa entre las comunidades autónomas", atender a la situación que se da en regiones de llegada de menores migrantes no acompañados, que permite su traslado a sistemas de protección "menos saturados, con más garantías de atención".

"Pero esto ha estado durante estos meses trufado de un lenguaje muy violento, de una propagación de bulos y mentiras sobre los derechos de la infancia que nosotros como Ministerio y con colaboración con organizaciones como Izquierda Unida queremos combatir; queremos combatir ese discurso de odio; ese discurso, en una España vaciada, de que si a mi pueblo lleguen menores en esta situación es un castigo, como hemos escuchado a algún cargo público", ha explicado.

Y ha asegurado que "vamos a seguir defendiendo contra ese discurso criminalizador, que niega incluso la realidad de la infancia; vamos a seguir defendiendo que lo que estamos haciendo es ser un gobierno progresista, democrático, y que los derechos humanos no solo se expresan, sino también hay que ejemplificarlos en acciones de gobierno como ésta", ha concluido.

UNIDAD DE LA IZQUIERDA

Respecto a la unidad de la izquierda en una nueva coalición, Pérez ha opinado que "la unidad no solo es el único camino" sino "un espacio de cultura democrática", que han existido en Europa desde los años 30. "Ese elemento de integración de todas las candidaturas y de todos los espacios de izquierda y todo lo que construye me va a parecer bien", ha afirmado.

Sobre todo porque, ante "esos discursos de odio" frente a las acciones del Ministerio de Juventud e Infancia -como el reparto de menores migrantes en distintas comunidades autónomas-- "necesitamos una respuesta social que históricamente la ha dado la izquierda".