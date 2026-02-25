Casares ve "mejor" anunciar el municipio de los centros de menores sin "desvelar el punto concreto"

Archivo - Casares junto a Herrán - PSOE - Archivo

"Si no lo anuncias de forma general, la gente va a ver después a los menores", dice, partidario de comunicarlo "con total normalidad"

OREJO, (MARINA DE CUDEYO), 25 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, cree que "es mejor" anunciar el municipio donde se habilita un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados, "de forma general" y "con total normalidad", pero sin "desvelar el punto concreto" de ubicación, para "no señalar ni estigmatizar" a estos niños y jóvenes.

Así lo ha defendido el también secretario general del PSOE en la región a preguntas de los periodistas este miércoles, un día después de que la alcaldesa de Castro Urdiales, la igualmente socialista Susana Herrán, informara en rueda de prensa de que el Gobierno autonómico (PP) abrirá un centro de acogida para menores migrantes no acompañados en este municipio.

"Si no lo anuncias de forma general, al final la gente va a ver después a los menores", ha comentado Casares, para considerar así que "es mejor anunciarlo con total normalidad y que entre todos podamos preparar las mejores condiciones para los menores".

"Lo que sí que es muy importante es no desvelar el punto concreto, para no señalar ni estigmatizar a los menores", ha precisado el líder de los socialistas cántabros y máximo representante del Ejecutivo de España en esta comunidad.

Así las cosas, cree que el hecho de que Castro Urdiales vaya a acoger un centro de menores "es una información que sí se puede ofrecer", como hizo la regidora, que además es vicesecretaria general y responsable de Política Municipal en la Ejecutiva del partido.

Algo que, en cambio, no comparten el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez (IU), ni la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP).

El primero opinó, durante su participación el martes por la tarde en un encuentro en Torrelavega --bajo el lema 'Del bulo a la realidad. Una charla necesaria sobre acogida'-- que "no es bueno" que se dé a conocer dónde se abren los centros de atención a menores migrantes para "no exponerlos al foco del odio" por parte de ciertas organizaciones e ideologías.

Y la jefa del Ejecutivo y de los 'populares' de la región ha pedido este miércoles "responsabilidad institucional, prudencia y la discreción exigible", porque "no podemos salir todos los días a decir dónde se coloca un recurso", como ocurrió hace casi un mes con el centro de Cartes.

Con todo ello, Casares considera "fundamental que pensemos todos siempre en el interés de los menores y en preparar la acogida de la mejor forma posible pensando en la protección y la seguridad del menor".

El delegado del Gobierno ha respondido así a los medios durante una visita a la zona del paso a nivel que va a eliminar Adif en el Barrio Balabarca de Orejo, en Marina de Cudeyo.