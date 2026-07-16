Buruaga pide a la Virgen del Carmen "acierto para seguir generando cosas buenas y mejorando el bienestar" de Cantabria

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la procesión del Carmen de Revilla de Camargo - GOBIERNO DE CANTABRIA

La presidenta participa en la celebración de Revilla de Camargo y de Suances SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido este jueves a la Virgen del Carmen "acierto en la toma de decisiones para seguir generando cosas buenas y mejorando el bienestar de los cántabros", en la misma línea de los avances conseguidos en esta legislatura, ha dicho.

"Que cuide de su pueblo y que nos ilumine para hacer la parte que nos toca, con moderación, con sentido común, con humanidad, gobernando para todos y construyendo. Y, sobre todo, unidad y bienestar entre todos los cántabros", ha dicho la presidenta en la festividad del Carmen en Revilla de Camargo, una de las más multitudinarias de Cantabria -la previsión es superar a lo largo del día los 50.000 asistentes- y que aspira a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Nacional, objetivo en el que ya trabajan el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento.

Cumpliendo con la tradición Sáenz de Buruaga ha participado en la Misa del Peregrino y en el culto a la Virgen del Carmen con velas y oraciones en el exterior de la ermita, acompañada por la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, y el alcalde de Camargo, Diego Movellán.

La presidenta ha mostrado su satisfacción por participar un año más de una de las fiestas "más sentidas y arraigadas" en Cantabria. Un "día para la emoción, la devoción, el encuentro y la convivencia" que forma parte de la identidad regional y que une a todos los cántabros en torno a un sentimiento y unos valores "que nos hacen mejores como pueblo y como comunidad".

Desde Camargo, la jefa del Ejecutivo ha enviado un mensaje de felicitación a todos los municipios de Cantabria que conmemoran esta festividad, desde la costa hasta el interior, y ha invitado a celebrar esta jornada "con mucha intensidad, mucha unidad y mucha emoción".

Posteriormente, se ha trasladado hasta Suances, su localidad natal, para acompañar a las autoridades municipales y a los vecinos en la misa solemne oficiada en la calle El Muelle, en la zona del puerto, cantada por la coral 'Voces del Mar' y amenizada por el grupo de danzas local 'Virgen de las Lindes y del Carmen'.

El Gobierno de Cantabria se va a volcar este 16 de julio en la celebración de la festividad de la Virgen del Carmen.

Además de la presidenta Buruaga, varios consejeros se repartirán por toda la geografía regional para festejar esta jornada con los cántabros. Concretamente, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia ha acudido a mediodía a la celebración en la Cofradía de Pescadores de Colindres y por la tarde estará en la procesión en Santander desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresa.

El titular de Fomento, Roberto Media, ha estado en San Martín de Toranzo, mientras que los consejeros de Economía, Luis Ángel Agüeros, y de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, se han desplazado a Mataporquera y a Santoña, respectivamente.

Finalmente, el consejero de Salud, César Pascual, ha participado en los actos previstos en la Comandancia Naval de Santander y, a continuación, en la misa que tendrá lugar en la Catedral, mientras que la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha asistido a San Vicente de la Barquera y el de Industria, Eduardo Arasti, irá esta tarde a Castro Urdiales para participar en la procesión marítima.

Anoche, el consejero de Educación, Sergio Silva, participó en Las Fraguas (Arenas de Iguña) en la procesión de La Luz, un anticipo a la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen en la jornada de hoy.