Igual participa en la celebración de la misa y procesión terrestre de la Virgen del Carmen en el Barrio Pesquero

Procesión terrestre de la Virgen del Carmen en el Barrio Pesquero de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha participado este jueves ebn la misa solemne y en la procesión terrestre de la Virgen del Carmen en el Barrio Pesquero.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha recordado que este 16 de julio es el día grande de las fiestas de este barrio, una de las celebraciones con mayor arraigo de la ciudad y que cada año reúne a cientos de vecinos y visitantes en torno a la patrona de las gentes de la mar.

Este año, además, se ha recuperado la tradicional procesión marítima que recorre el Barrio Pesquero y la bahía de Santander, después de que el año pasado no se celebrará en señal de protesta de los pescadores por la avería del puente levadizo de Raos.

Igual ha participado en estas actividades junto a la Hermandad de Mujeres Costaleras Virgen del Carmen y la Hermandad de Costaleros, que han portado la imagen por las calles del Barrio Pesquero en un recorrido acompañado por la música y el calor del público.

Durante la jornada, la regidora ha felicitado a los vecinos y a todas las personas que hacen posible estas fiestas, especialmente a la Asociación de Vecinos Sotileza Barrio Pesquero, a las hermandades, voluntarios y colectivos que colaboran en la organización de un programa "que mantiene vivas las tradiciones marineras de Santander".

Igual ha destacado que la festividad del Carmen es una de las citas "más representativas del calendario festivo de la ciudad" y un homenaje a la identidad marinera que ha marcado la historia de Santander.

Asimismo, ha subrayado el esfuerzo de quienes trabajan durante todo el año para conservar unas celebraciones que se transmiten de generación en generación y que son "motivo de orgullo para todos los santanderinos".

La alcaldesa también ha animado a vecinos y visitantes a seguir disfrutando de las actividades programadas con motivo de las fiestas, y ha elogiado el ambiente de convivencia que se vive estos días en el Barrio Pesquero, convertido en punto de encuentro para familias y visitantes.

La jornada festiva culminará esta noche con la tradicional procesión nocturna de la Virgen del Carmen, en la que la imagen será introducida en el mar, uno de los momentos "más emotivos y esperados de las celebraciones".