Buruaga prevé una campaña "a cara de perro" y que Sánchez se irá "como ha gobernado: con mentiras y manipulación"

La Presidenta De Cantabria, María José Sáenz De Buruaga, Visita El Inicio De Las Obras Del Centro De Salud De Polanco. - GOBIERNO

POLANCO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, ve los comicios generales adelantados al próximo 29 de noviembre como una "oportunidad de terminar con uno de los periodos más negros de la historia democrática reciente" de España, por lo que prevé una campaña electoral "muy complicada y dura".

"Va a ser la madre de las batallas a cara de perro, va a ser muy sucia y muy trilera", ha vaticinado la 'popular', para asegurar también que el presidente del país, Pedro Sánchez (PSOE), "se va a ir del Gobierno como ha gobernado: con mentiras, manipulación, daño, frentismo, ruido y crispación".

Lo ha vaticinado así Buruaga a preguntas de los periodistas en Polanco este viernes, un día después de la primera Junta Directiva Nacional del partido tras la convocatoria, en la que se eligió el Comité de Campaña para el 29N y en el que Cantabria estará representado por su secretaria general, María José González Revuelta.

Y la próxima semana, después de la festividad de El Pilar, concretamente el miércoles 14, se celebrará la Junta Directiva Autonómica para montar el equipo de campaña en la región, según ha indicado Buruaga, que ha señalado sobre la elaboración de las candidaturas territoriales que es una tarea que ella compartirá con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que se hará "cuando toque".

Respecto a las elecciones que "por fin" se celebrarán, en menos de dos meses, la mandataria cántabra ha reiterado que suponen "un alivio" y ha manifestado que van a ser "absolutamente determinantes" para elegir entre "más de lo mismo" --y que se ha negado a denominar porque "se le agotan a uno los calificativos"-- o apostar por "un cambio".

Al hilo de lo anterior, se ha referido a la declaración de la jueza que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y que ha alegado en la Audiencia Nacional seguimientos a su familia por parte de las 'cloacas' del PSOE a raíz de ese caso.

EL DAÑO ES ENORME, PERO NO IRREPARABLE: HAY ALTERNATIVA.

Por este y otros motivos, y teniendo en cuenta la posibilidad del cambio, Buruaga ha llamado a los 'populares' a no desviarse "ni un milímetro" de su objetivo, que es ganar en las urnas.

Cree así que la campaña y el 29N pueden "abrir las puertas al cambio, a la reconstrucción nacional, y a la ética política e institucional de arriba abajo", porque "el daño que se ha hecho es enorme, pero no es irreparable: hay alternativa".

En este sentido, ha considerado que "la única alternativa constitucionalista" que "queda" en España es la de su partido: "hay proyecto, hay equipo, hay ganas, hay energía, hay ilusión y sobre todo, mucho trabajo", ha enfatizado.

Pero, ha insistido, "nosotros a lo nuestro", a "hablar de lo que le importa a la gente", de soluciones a sus problemas, y "sin desviarnos del objetivo" ni "confiarnos", porque como avisó ayer Feijóo, "no hay elecciones ganadas hasta que no se abren las urnas, hasta el último minuto, hasta el último segundo".

"Estamos todos implicados, movilizados, ilusionados al máximo y yo la que más", ha afirmado Buruaga, que ha asegurado que será "la primera en hacer campaña por Cantabria y por España. Voy a hacer campaña como si fuera la candidata", ha concluido.