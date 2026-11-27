Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejióo, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (d), en Santander durante la campaña de las generales - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los populares cántabros y de la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que "el que quiera cambio" acuda a votar "con la papeleta del PP". "No dividamos el voto, la única candidatura que puede gobernar es la del Partido Popular".

"En Cantabria solo hay una papeleta capaz de quitar el segundo diputado al sanchismo y de sumarlo al proyecto que representa Alberto Núñez Feijóo, que es la papeleta del Partido Popular".

Este es el mensaje que Buruaga ha trasladado en el acto de fin de campaña que el PP ha celebrado en el Hotel Santemar y en el que ha estado acompañada en el escenario por las cabezas de lista al Congreso y al Senado, la exconsejera Isabel Urrutia y la alcaldesa de Santander Gema Igual, respectivamente.

La dirigente popular se ha mostrado convencida de que este domingo, 29 de noviembre, "va a ser el final del sanchismo y el inicio de un nuevo tiempo" para España y para que este "gran país" comience a "sanar" y "empezar la reconstrucción".