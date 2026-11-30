La presidenta del PP y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; las cabezas de lista al Congreso y Senado, Isabel Urrutia y Gema Igual, y la secretaria autonómica del partido, María José González Revuelta - PP

SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta autonómica del PP y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha subrayado la "rotunda victoria" lograda esta noche por su partido tanto en España como en la comunidad autónoma en las elecciones generales.

"Se acabó, esta vez sí, hemos echado a Sánchez y ahora lo siguiente, lo que toca, es hacer a Feijóo presidente de todos los españoles. Esta vez sí vamos a gobernar, a cambiar este país, a levantar lo que han hundido y vamos a reconstruir España", ha resaltado la líder de los populares cántabros ante los afiliados y simpatizantes que se han acercado al Hotel Santemar, donde militantes y simpatizantes han seguido la noche electoral.

Durante su comparecencia, que se ha iniciado pasadas las 23.15 horas, la dirigente popular ha agradecido a los cántabros por haber "llenado las urnas con el voto del cambio" y haber respondido a lo que el PP les pedía: "una mayoría clara, rotunda y contundente" para que "nadie ni nada pudiera frenar el cambio necesario en España".

"Y no los han dado, nos han dado un respaldo espectacular, demostrando lo que ya sabemos: que esta tierra tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar a la reconstrucción de este gran país y al proyecto de Alberto Núñez Feijóo", ha enfatizado.

Buruaga ha puesto en valor que más de 160.000 cántabros han confiado en el PP, que ha vuelto a ganar las elecciones con un 43,4%, "un resultado magnífico" y "de los porcentajes más altos de este país", con 13.000 votos más que en las generales de 2023, lo que le ha servido para crecer un 1,3 puntos más. En escaños, ha logrado dos, los mismos que en las anteriores, y que los que ha repetido el PSOE, y Vox uno.

A su juicio, este resultado demuestra que los cántabros han entendido la "excepcionalidad del momento" y de unas elecciones que "van mucho más allá de las siglas y la ideología". "Aquí no se trataba de siglas, se trataba del futuro de España, eso es lo que nos estábamos jugando", ha afirmado.

Además, para Buruaga el apoyo obtenido por su partido es "el mejor aval a la buena gestión y a las políticas que funcionan", que el PP está desarrollando en Cantabria a través del Gobierno regional y que ahora su partido va a "trasladar" al Ejecutivo nacional "de la mano de Alberto Núñez Feijóo".