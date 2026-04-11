Buruaga traslada el compromiso del Gobierno con el impulso del folclore y la defensa del patrimonio artístico regional

Primera Comida de Amigos del Coro Ronda Garcilaso - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha traslado el compromiso del Gobierno con el impulso del folclore cántabro a través de un amplio abanico de acciones que incluyen talleres y programas escolares, promoción de la participación social y la organización de festivales.

"Somos un Gobierno comprometido conjuntamente con la defensa del patrimonio artístico y cultural de nuestra región en todas sus manifestaciones", ha asegurado con motivo de su asistencia a la primera Comida de Amigos del Coro Ronda Garcilaso, que ha contado con las actuaciones de Nando Agüeros, Hermanos Cosío, Esteban Verdeja y Alegría Cántabra.

Allí, la presidenta ha indicado que "el cancionero cántabro o montañés no puede ser algo lejano o aislado de la realidad", sino que "debemos tenerlo muy cerca, muy presente y enriquecerlo". "La idea es conectar cultura, educación, turismo y territorio", ha señalado.

Y ha reconocido "el enorme legado" del Coro Ronda Garcilaso, "una agrupación que tiene un lugar de honor en la historia de la música popular de Cantabria".

Un Coro que Buruaga ha considerado "símbolo de la cultura de nuestra tierra" y con el que ha compartido "la misión de reivindicar y difundir la herencia musical de Cantabria, que es una de nuestras señas de identidad".

También ha puesto en valor la contribución de 'Los Garcilasos' como cantera de distintas agrupaciones y grandes solistas, apuntando que "los cántabros estamos en deuda con quienes os habéis dedicado a recuperar, divulgar y arropar las letras y la música tradicional a lo largo de tantos años".

Por otra parte, en el transcurso del acto se han sorteado ocho entradas para el 'III Festival de Folclore Europa y Cantabria. Tradiciones encontradas', que tendrá lugar el próximo 30 de abril en el Palacio de Festivales y cuya recaudación se destinará íntegramente a la Cocina Económica de Santander y a Cáritas.

EMBLEMA DE CANTABRIA

El Coro Ronda Garcilaso es una de las instituciones culturales más emblemáticas de Torrelavega y de Cantabria, y uno de los máximos exponentes de la música popular y las tradiciones montañesas.

Fundado en 1943, el grupo nació con el propósito de recuperar y potenciar el espíritu de 'ronda', una forma de canto grupal ligada a las marzas y a otras celebraciones festivas.

Tras su incorporación en 1956 al Grupo de Empresa Sniace, la ronda Garcilaso vivió unas décadas doradas con numerosas giras y actuaciones, y grabando buena parte de sus producciones discográficas.

En 2018 el Coro fue distinguido con la Medalla de Oro de la ciudad de Torrelavega.

En la actualidad, está inmerso en una nueva etapa para recuperar el potencial histórico de la agrupación y seguir siendo un referente de la música tradicional cántabra y un embajador cultural dentro y fuera de Cantabria.