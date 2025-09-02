Buruaga ve en Aragón "un ejemplo del poder transformador" de proyectos de innovación y nuevas tecnologías

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que la comunidad autónoma de Aragón es "un ejemplo del poder transformador de los proyectos vinculados a la innovación y las nuevas tecnologías".

Lo ha destacado así tras la reunión que ha mantenido este martes en la sede del Gobierno regional con el presidente aragonés, el también 'popular' Jorge Azcón, y en la que ha expuesto el desarrollo de estos proyectos en Aragón.

Sobre los previstos en Cantabria, como el proyecto Altamira, Buruaga ha augurado que va a tener un "impacto positivo enorme" en esta comunidad autónoma.

Se trata, como ha enfatizado en un mensaje publicado en sus redes sociales, de un campus tecnológico que va a suponer "la inversión privada más elevada de la historia de Cantabria", con más de 3.600 millones, que equivalen al presupuesto anual de la comunidad y, aproximadamente, la cuarta parte del PIB regional, ha comparado Buruaga.

Tal y como ha añadido, Altamira es "un proyecto tractor" que ha sido declarado proyecto empresarial estratégico porque, "además de generar 1.450 puestos de trabajo en su etapa operativa, va impulsar la transformación de nuestro tejido productivo hacia sectores más innovadores y a atraer empresas tecnológicas a la región".