Cabaña Verónica registra esta madrugada -10,7ºC, la temperatura más baja del país

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha anotado esta madrugada un temperatura de -10,7 grados, la más gélida del país en estas primeras horas del miércoles, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Otros puntos de la comunidad han registrado también esta madrugada temperaturas bajo cero, como Alto Campoo (-5,4ºC); Bárcena Mayor, en el municipio de Los Tojos (-2ºC); Tama (Cillorigo de Liébana) -1,4ºC; Fuente Dé, en Camaleño, -0,7ºC; Reinosa (-0,5º), y Tresviso (-0,1ºC).

En cuanto a las máximas, por ahora, en lo que va de día, en ningún punto de Cantabria han llegado a los 10ºC.

Así, en Santander, que ha registrado la temperatura más alta en Cantabria en estas primeras horas, se ha llegado a los 9,3ºC; la zona del aeropuerto 8,2ºC; Castro Urdiales 7,7ºC; Treto (Bárcena de Cicero), con 7,5ºC, y San Vicente de la Barquera 7,3ºC.