Cabaña Verónica registra la tercera temperatura más baja del país, -10,5 grados

SANTANDER 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha registrado durante la madrugada de este sábado la tercera temperatura más baja del país, con los -10,5 grados centígrados marcados a las 1.40 horas.

La mínima nacional se ha dado en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada) con -14,7ºC; y el segundo puesto ha sido para Radiotelescopio, situado en la misma provincia, con -12,7 ºC. Por contra, la máxima del país la ha alcanzado el puerto de Mogán (Gran Canaria) con 18,7 ºC.

A nivel regional, también han bajado a valores en negativo Alto Campoo (-5,6ºC), Reinosa (-5,4ºC), Bárcena Mayor (-2,8ºC) y Tama (-2,2ºC).

Mientras, la zona oriental ha marcado las máximas regionales, como es el caso de Ramales de la Victoria, con 9,3ºC, y Castro Urdiales, con 9 ºC. Les sigue Santander en tercera posición, con 8,6ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.