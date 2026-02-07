Cabaña Verónica registra la tercera temperatura más baja del país, -7,1ºC SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

Archivo - Cabaña Verónica registra la tercera mínima más baja del país, -7,1ºC - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha registrado durante la madrugada de este sábado la tercera temperatura más baja del país, con los -7,1 grados centígrados marcados a las 00.10 horas.

La mínima nacional se ha dado en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada) con -10,6ºC; y el segundo puesto ha sido para Cogulla, situada en Cerler (Huesca), con -8,2 ºC. Por contra, la máxima del país la ha alcanzado el aeropuerto Tenerife Sur, con 18,5 ºC.

A nivel regional, también ha bajado a valores en negativo Alto Campoo (-2,5ºC), registrados a las 1.10 horas. Ya en positivo, se encuentra en tercer lugar Bárcena Mayor (Los Tojos), con 0,6 ºC.

Mientras, San Vicente de la Barquera ha marcado la máxima regional, con 12,7ºC. Le siguen Ramales de la Victoria (12,2ºC), Castro Urdiales (11,8ºC) y el Aeropuerto de Santander (11,3ºC).

En el apartado de rachas de viento, Alto Campoo ha registrado la cuarta racha más alta del país, con 91 kilómetros por hora, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.