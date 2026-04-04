Cabárceno completa su aforo este Sábado Santo con 8.162 visitantes, un 41,3% más
SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, una de las principales atracciones turísticas de Cantabria gestionada por la sociedad pública Cantur, ha recibido este Sábado Santo un total de 8.162 visitantes, lo que supone un 41,3 por ciento más que en la misma festividad de 2025, cuando tuvo 5.775.
El Parque tuvo que cerrar el acceso sobre las 13.40 horas tras alcanzar su aforo máximo de 8.000 personas, si bien a medida que fue saliendo gente se fue dejando entrar a nuevos visitantes.
Por su parte, el teleférico de Fuente Dé ha registrado otras 1.932 visitas este 4 de abril, un 56,4% más que el año pasado (1.235), según datos aportados desde el Ejecutivo autonómico a Europa Press.
Asimismo, 637 personas han visitado este sábado la estación de esquí y montaña Alto Campoo, que cerrará sus puertas mañana domingo 5 de abril tras los eventos celebrados este fin de semana por su 60 aniversario. Mientras tanto, el mirador de Peña Cabarga ha registrado 38 visitas. En estos dos últimos casos no hay comparativa con el año pasado porque durante el Viernes Santo de 2025 no estaban abiertos.