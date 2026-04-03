Cabárceno cuelga el cartel de completo este Viernes Santo con 8.405 visitantes, un 2,3% más

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, una de las principales atracciones turísticas de Cantabria gestionada por la sociedad pública Cantur, ha recibido este Viernes Santo un total de 8.405 visitantes, lo que supone un 2,3 por ciento más que en la misma festividad de 2025, cuando tuvo 8.215.
El Parque tuvo que cerrar el acceso sobre las 12.30 horas tras alcanzar su aforo máximo de 8.000 personas, si bien a medida que fue saliendo gente se fue dejando entrar a nuevos visitantes.
Por su parte, el teleférico de Fuente Dé ha registrado otras 1.859 visitas este 3 de abril, un 196% más que el año pasado (628), según datos aportados desde el Ejecutivo autonómico a Europa Press.
Asimismo, 440 personas han visitado este Viernes Santo la estación de esquí de Alto Campoo, que cerrará sus puertas el domingo 5 de abril y ha organizado este viernes y sábado una fiesta por su 60 aniversario.
Mientras que el mirador de Peña Cabarga ha registrado 43 visitas. En estos dos últimos casos no hay comparativa con el año pasado porque durante el Viernes Santo de 2025 no estaban abiertos.
Finalmente, la cueva El Soplao --instalación no gestionada por Cantur-- se han contabilizado 2.096 visitas, un 1,9% menos en relación con el año pasado (2.136).