Cabárceno recibe este Jueves Santo 3.254 visitantes, un 55% menos

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SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, una de las principales atracciones turísticas de Cantabria gestionada por la sociedad pública Cantur, ha recibido este Jueves Santo un total de 3.254 visitantes, lo que supone un 55 por ciento menos que en la misma festividad de 2025, cuando tuvo 7.237.

Por su parte, el teleférico de Fuente Dé ha registrado otras 1.077 visitas este 2 de abril, un 32% menos que el año pasado (1.590), según datos aportados desde el Ejecutivo autonómico a Europa Press.

Por el contrario, en la cueva El Soplao --esta instalación no es gestionada por Cantur-- se han contabilizado 1.974 visitas, un 18,8% más en relación con el año pasado (1.639).

Finalmente, 40 personas han visitado este Jueves Santo el mirador de Peña Cabarga y 20 deportistas han acudido a la estación de esquí de Alto Campoo, que cerrará sus puertas este domingo 5 de abril. En estos dos últimos casos no hay comparativa con el año pasado porque no estaban abiertos.