Cabárceno recibe este sábado 5.372 visitantes, mil menos que ayer

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SANTANDER, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, una de las principales atracciones turísticas de Cantabria, gestionada por la sociedad pública Cantur, ha recibido este sábado, 2 de mayo, un total de 5.372 visitantes, condicionado por la alerta amarilla por lluvias y tormentas que ha vivido toda la región. Este dato supone mil visitantes menos que ayer (6.375), festivo por el Día del Trabajador.

Por su parte, el teleférico de Fuente Dé también ha empeorado los datos al registrar 899 visitas (frente a las 1.064 visitas del viernes), según datos aportados por el Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, la cueva El Soplao --esta instalación no es gestionada por Cantur-- han mejorado mucho los datos de ayer, al contabilizar 1.966 entradas, casi 600 más que las 1.379 del 1 de mayo.

En todo caso, se trata de datos inferiores a los alcanzados durante la Semana Santa de este año, cuando Cabárceno colgó el cartel de aforo completo durante dos jornadas, algo que tampoco ha ocurrido hoy.