Cabuérniga pide al Gobierno de Cantabria la ejecución de una nueva manga ganadera en Sopeña

Archivo - La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, recibe a la alcaldesa de Cabuérniga, Rosa Fernández - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cabuérniga, Rosa Fernández, ha solicitado a la consejera de Desarrollo Rural y Ganadería de Cantabria, María Jesús Susinos, la ejecución de una nueva manga ganadera en Sopeña y la utilización del servicio de palas para mejorar los caminos rurales en el municipio.

Así se lo ha trasladado tras una reunión entre ambas instituciones en la que se han abordado distintas necesidades del municipio y se ha puesto en valor el trabajo ya realizado en materia de mejora de infraestructuras rurales, según ha explicado el Gobierno en un comunicado.

Sobre la construcción de una nueva manga ganadera en Sopeña, una infraestructura "fundamental para el manejo del ganado", la alcaldesa ha subrayado que la actual instalación presenta "un notable deterioro y se ha quedado insuficiente debido al uso intensivo".

En este sentido, la consejera ha mostrado su disposición a impulsar esta actuación, que es "prioritaria para el sector primario local y es largamente demandada".

Asimismo, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar los caminos rurales en distintas zonas del municipio.

En este ámbito, María Jesús Susinos y Rosa Fernández han valorado "muy positivamente" las obras realizadas en el municipio a través del servicio de palas del Gobierno de Cantabria, que ha permitido la mejora de más de 3,5 kilómetros de pistas rurales en distintos puntos del municipio, entre ellos Sopeña, Viaña, Llandemozo, Llandecote y Posadorio.

Fernández ha avanzado "la necesidad de continuar interviniendo en el municipio con esta maquinaria para mejorar los accesos de otros caminos pendientes de ejecutar".

Otro de los asuntos destacados en la reunión ha sido la problemática del lobo, que afecta de forma especialmente grave al municipio de Cabuérniga.

La alcaldesa ha asegurado que la presencia de este se ha extendido por todo el término municipal, provocando importantes pérdidas en explotaciones ganaderas.

En concreto, ha recordado un caso concreto, ya que un ganadero de Viaña ha sufrido 19 ataques en sus animales en lo que va de año, incluso dentro de recintos cerrados.

Para la alcaldesa, esta situación resulta "insostenible" para el sector primario y, en este sentido, María Jesús Susinos ha informado que la Consejería ya trabaja en resoluciones puntuales para intervenir en la zona.