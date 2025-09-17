Caen en Cantabria un 25,7% las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre, hasta las 26

En términos absolutos, ha sido la segunda comunidad con menos

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró 26 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 25,7 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2024, cuando hubo 35, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el primer trimestre del año, se ha contabilizado una ejecución hipotecaria más, lo que supone un incremento del 4%.

Las 26 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en la región son el tercer dato absoluto más bajo por comunidades autónomas, tras las de Navarra (21) y La Rioja (18).

Atendiendo al estado de la vivienda, la gran mayoría corresponden a inmuebles usados o de segunda mano, en concreto 24, y las otras dos sobre pisos nuevos.

Y en función de la titularidad de las mismas, 25 viviendas eran de personas físicas y una pertenecía a personas jurídicas.

Además, en el segundo trimestre del año se iniciaron e inscribieron ejecuciones hipotecarias en la región en otras 13 fincas urbanas, un solar y 12 de otro tipo, lo que hace un total de 39 fincas.

DATOS NACIONALES

En España, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2.902 en el segundo trimestre del año, cifra que es la más elevada en dos años y medio, desde el cuarto trimestre de 2022, y que supera en un 19,6% a la del trimestre anterior y en un 28,1% a la del mismo trimestre de 2024.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En el segundo trimestre se iniciaron 6.407 ejecuciones hipotecarias, un 15,8% más en tasa trimestral y un 14,9% más en la comparativa anual. De ellas, 6.058 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 349 a fincas rústicas (+6,1% trimestral y -2,5% interanual).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 16,5% en el trimestre y un 16,1% en comparación con el segundo trimestre de 2024. Dentro de las fincas urbanas, 4.133 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 20,5% más que en el trimestre anterior y un 27,8% más que en el segundo trimestre de 2024. De ellas, 3.522 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 20,2% superior a la del trimestre anterior y un 28,1% por encima de la del segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas se incrementaron un 22,4% trimestral (+26% interanual), hasta las 611, mientras que las realizadas sobre solares se dispararon un 34,1% entre abril y junio (+123,5% interanual), hasta totalizar 228.

Asimismo, las ejecuciones hipotecarias sobre locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos sumaron 1.697 en el segundo trimestre, un 5,9% más que en el trimestre anterior, pero un 9,8% menos que en igual trimestre de 2024.

Del conjunto de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas registradas en el segundo trimestre, un total de 3.709, el 89,7%, afectaron a viviendas usadas, con un avance anual del 23,9% y un incremento trimestral del 15,8%. Por su parte, las ejecuciones sobre viviendas nuevas se dispararon un 75,2% anual y un 87,6% trimestral, hasta sumar 424.

La estadística revela además que el 16,9% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el segundo trimestre corresponde a hipotecas constituidas hasta 2004, el 14,2% a hipotecas suscritas en 2007 y el 13,2% a hipotecas firmadas en 2006.

El periodo comprendido entre 2005 y 2008 concentró el 45,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas entre abril y junio de este año.

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas en el segundo trimestre, con un total de 948, seguida de Cataluña (820) y Comunidad Valenciana (782). En el lado opuesto, con menos ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, se situaron La Rioja (18), Navarra (21) y Cantabria (26).