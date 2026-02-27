CaixaBank entrega a 18 restaurantes cántabros las placas que los acreditan como recomendados por la Guía Michelin 2026 - CAIXABANK

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha entregado a 18 restaurantes de Cantabria las placas que los acreditan como restaurantes recomendados por la Guía Michelin de 2026. El evento, celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ha reunido a más de 200 representantes del sector entre restauradores y miembros de las principales asociaciones profesionales.

Los restaurantes son, en Santander, Bodega del Riojano, Cañadío, La Bombi, Asador Lechazo Aranda, La Mulata, Umma y La Hermosa de Alba; en San Vicente de la Barquera, Las Redes Augusto y Sotavento; en Arnuero, Ibidem; en Mompía (Santa Cruz de Bezana), Laila; en Oruña de Piélagos (Piélagos), El hostal del Pericote; en Puente Arce (Piélagos), El nuevo molino; en Ramales de la Victoria, Ronquillo; en Ruiloba, El Remedio; en Sobarzo (Penagos), La Yerbita; y en Treceño (Valdáliga), Prada a Tope.

El acto ha comenzado con la bienvenida del director territorial norte de CaixaBank, Juan Pedro Badiola, quien ha reconocido el mérito de los 18 restaurantes seleccionados y ha puesto en valor el trabajo y dinamismo de un sector "estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural".

Badiola ha querido agradecer a todos los restaurantes "por hacer que el Norte sepa tan bien, por hacer que nuestra cultura gastronómica sea un motivo de orgullo y por permitirnos disfrutar de algo tan nuestro como la gastronomía".

En el evento ha participado, además, Martin Berasategui, chef con más estrellas Michelin a nivel nacional; y Jesús Sánchez, chef del restaurante cántabro 'Cenador de Amós', tres estrellas Michelin. Ambos han mantenido un dialogo para animar a los restaurantes a seguir buscando la excelencia y llevando a nuestro territorio a lo más alto de la vanguardia gastronómica.

La obtención de estas distinciones no solo evidencia la calidad y el alto nivel de los establecimientos y profesionales, sino que también contribuye de manera significativa a posicionar al territorio como destino gastronómico de primer orden, fomentando el desarrollo económico, el turismo y la proyección cultural, ha destacado CaixaBank.

La entidad ha ampliado su acuerdo con Michelin para ser "entregador oficial" de las prestigiosas placas que acreditan a los restaurantes seleccionados como recomendados para 2026 en la reputada guía. Durante el primer trimestre de 2026, CaixaBank organizará un total de 12 actos en buena parte del territorio español en los que se entregaran las placas. Además, la entidad estará presente durante su colocación en los establecimientos.

Cada año Michelin incluye en su guía una selección de restaurantes recomendados que implican un sello de calidad y prestigio para los establecimientos. Este año se han seleccionado más de 700 restaurantes que, en los próximos meses, se irán ampliando. Para seleccionar a los restaurantes, Michelin se basa en la calidad de los productos, el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones, armonía de sabores, personalidad de la cocina tal y como queda plasmada en el plato y, finalmente, la regularidad de la calidad ofrecida, tanto a lo largo de la comida como de una visita a otra.