El calendario escolar, la sanidad y las instalaciones turísticas, a debate este lunes en el Parlamento

Edifio del Parlamento de Cantabria - EUROPA PRESS

SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento debatirá este lunes, 2 de marzo, sobre la elaboración del calendario escolar para el próximo curso y cuestiones relacionadas con la sanidad, las instalaciones turísticas y culturales, el puerto de Castro Urdiales o el desarrollo energético.

Asimismo, la presidenta del Gobierno cántabro, María José Sáenz de Buruaga (PP), responderá a preguntas de los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) sobre inversiones, crecimiento económico y el acuerdo con el Sindicato de Enfermería SATSE.

El Pleno, de mañana y tarde, comenzará a las 12.00 horas con dos mociones: una del PRC sobre la reorientación de la política de fomento del ocio inclusivo, y otra de Vox relativa al mantenimiento del puerto de Castro Urdiales.

Además, en esta sesión se abordarán dos proposiciones no de ley (PNL). La primera en debatirse parte del grupo socialista que pide medidas para limitar el uso de las redes sociales en menores de 16 años, mientras que la segunda, de Vox, plantea el rechazo a la implantación del menú 'halal' en los centros públicos.

En el apartado de control al Ejecutivo, el PSOE le interpelará sobre la lista de espera en resultados de biopsias y situación de los profesionales de Anatomía Patológica, y por el calendario escolar para el próximo curso; mientras que el PRC pregunta por el desarrollo energético y Vox por la planificación de la gestión de recursos humanos en el ámbito sanitario.

PREGUNTAS A LA PRESIDENTA

Como es habitual en el primer Pleno del mes, la presidenta Buruaga responderá a preguntas de los grupos.

Así, Vox le cuestionará por "cómo pretende convencer a los ciudadanos de la necesidad de 220 millones de euros adicionales si no se han ejecutado buena parte de las inversiones previstas en ejercicios anteriores".

Por su parte, el grupo regionalista lo hará sobre "cómo es posible que el crecimiento económico de la comunidad sea menor que la media de España si los datos macroeconómicos son positivos", y el PSOE preguntará por "el motivo por el que se ha incumplido el acuerdo firmado el 27 de junio con SATSE por la mejora de la sanidad".

La sesión se completará con las preguntas de los grupos dirigidas a los consejeros. En este apartado, el PSOE se interesarán por el proyecto del teleférico de la Vega de Pas y la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Molino del Ronzón en Santa Cruz de Bezana.

Y el PRC preguntará por el uso de las instalaciones turísticas y culturales y Vox por cuestiones relacionadas con la afectación de la estrategia de cambio climático en el tejido empresarial y la regulación de pisos turísticos.