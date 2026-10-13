La Cámara urge un plan de aparcamientos disuasorios en Santander y pide un parking en altura en el Palacio de Festivales

Archivo - Exterior del edificio del Parlamento de Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una iniciativa para urgir al Gobierno regional (PP) a presentar en un mes el Plan de Aparcamientos Disuasorios y a ceder, antes de fin de año, al Ayuntamiento de Santander los terrenos del aparcamiento del Palacio de Festivales para crear un parking en altura.

También en esta proposición no de ley, planteada por el PRC y enmendada por Vox, se insta al Ejecutivo a requerir a la Autoridad Portuaria de Santander la cesión de parcelas en Varadero y La Marga para crear aparcamientos disuasorios y de residentes en la zona.

La iniciativa ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, que ha mostrado su desacuerdo con el parking de altura que se plantea en los terrenos del actual aparcamiento del Palacio de Festivales.

Sin embargo, el PRC ha dudado del 'sí' dado por el PP tras escuchar a su diputado Alejandro Liz afirmar que los plazos que plantea la iniciativa "no son realistas".

A la vista de esta afirmación, los regionalistas creen que los diputados del PP han "levantado la mano" a favor porque queda "muy feo" votar en contra de la iniciativa, pero cree que lo han hecho "con el objetivo de no cumplirla", tal y como ha censurado el portavoz del PRC, Pedro Hernando.

"Esa no es nuestra idea de la política. Si aquí se aprueba algo es para cumplirlo", les ha recriminado a los populares.

El PRC ha recordado que el Plan de Aparcamientos Disuasorios de Cantabria debía estar finalizado en 2025, en cumplimiento de una iniciativa parlamentaria aprobada en la Cámara en junio de 2024 (con el voto de PP, PRC y Vox) pero sigue sin estar listo.

Desde el PP, han asegurado que "por supuesto" que quiere este plan de aparcamientos disuasorios, pero Liz ha señalado que "los plazos, trámites y los tiempos de la Administración son lo que son".

En ese sentido, ha indicado que el Gobierno de Cantabria lo licitó en noviembre de 2024, cinco meses después de aprobase en el Parlamento la anterior iniciativa sobre esta demanda, pero ha habido "problemas administrativos" que han supuesto un "desfase en el tiempo".

Y es que, según ha apuntado, el documento que se reclama "no es un papeluco" sino que se enmarca en un plan territorial especial, por lo que debe someterse al trámite de evaluciación ambiental, lo que lleva aparejada una carga de trabajo "muy importante".

Los populares confian en que el plan salga adelante "cuanto antes", aunque ha advertido que este documento "tampoco es el Sancta Sanctorum".

Además, Liz ha recalcado que, mientras el documento se elabora, el Gobierno no está "de brazos cruzados" como, a su juicio, muestra el hecho de que vaya a haber aparcamientos disuasorios junto a las estaciones de Cercanías de Barreda (Torrelavega), Mogro (Miengo), Heras (Medio Cudeyo) y Guarnizo (Astillero).

"El Gobierno no está de brazos cruzados pero lo parece", le ha replicado Hernando, que se ha quejado de las explicaciones del PP sobre los problemas administrativos para justificar el retraso del plan y ha puesto en duda que éste necesite de evaluación ambiental. "El PSIR de Olucas (Surf Center) no va a necesitar evaluación ambiental para su declaración inicial y ¿el plan de aparcamientos si?", se ha cuestionado el regionalista, que cree que Liz, con su exposición, ha hecho un "papelón".

También se ha quejado de que el PP, tras haber reclamado la reapertura a la ciudadanía y sin restricciones del aparcamiento del Palacio de Festivales, medida que se adoptó en la etapa del bipartito PRC-PSOE, lleve casi cuatro años en el Gobierno y no lo haya abierto.

Por su parte, el PSOE ha asegurado "compartir la necesidad" de un plan de aparcamientos disuasorios, pero no respalda la propuesta de ceder los terrenos del actual estacionamiento del Palacio para construir un "macroaparcamiento" en altura en este espacio.

Y es que considera un "error" esta ubicación ya que, según ha señalado el socialista y exvicepresidente del Gobierno Pablo Zuloaga no se consigue eliminar coches en el centro de la ciudad y, por tanto, considera que la propuesta "no es coherente".

Por su parte, Vox ha apoyado la iniciativa y se ha mostrado de acuerdo con el parking en altura del Palacio de Festivales, que espera que estéticamente sea acorde a la zona en la que se ubica y que "se aleje" de la imagen del de La Carmencita de Torrelavega, y con requerir a la APS la cesión de terrenos para aparcamientos disuasorios y de residentes en La Marga y Varadero, con el fin de solucionar, "aunque solo sea parcialmente", los problemas de aparcamiento de Santader.

INICIATIVA DE VOX SOBRE CEUTA

Tras salir adelante esta iniciativa, el Pleno ha aprobado, también con el apoyo de todos los grupos menos el PSOE, una proposición no de ley de Vox que, entre otras cuestiones, propone medidas para reforzar la protección de Ceuta y Melilla, y en la que se reclaman más efectivos de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad y del Centro Nacional de Inteligencia, entre otros.

Además, en la proposición no de ley, de 20 puntos, se reconoce la labor de quienes sirven a España en las Fuerzas Armadas, en los servicios de inteligencia y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "por su servicio abnegado en defensa de la soberanía e independencia de la patria, de su unidad e integridad territorial y la protección de la soberanía, la libertad y la seguridad, de fronteras e intereses nacionales de España".

Para ellos, la iniciativa pide, para ellos, y entre otras demandas, "protección inmediata frente a ataques y agresiones, directrices claras, protocolos de autoprotección y suficiente cobertura jurídica".

También se pide culminar en Ceuta la ampliación permanente de los espigones del Tarajal y Benzú y la sustitución de soluciones provisionales por infraestructuras permanentes, y completar en Melilla la modernización, sensorización y protección tecnológica de su perímetro, así comoelementos de señalización y delimitación de la frontera marítima.