Camargo abordará en una jornada el impacto en los menores de las rupturas familiares conflictivas

Presentación de la jornda - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Empresas de Camargo será el escenario, el 16 de octubre, de la décima edición de la Jornada Solidaria de Mediación que, bajo el título 'A través de sus ojos: la perspectiva de los niños en los procesos de ruptura de alta conflictividad', pondrá el foco en las experiencias de los menores que atraviesan situaciones de separación familiar especialmente complejas.

La actividad está organizada por el Servicio Municipal de Mediación del Ayuntamiento de Camargo y la Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN).

La jornada contará con la participación de la escritora, periodista y guionista Laura Ferrero Carballo, autora de obras como 'Piscinas vacías', 'Qué vas a hacer con el resto de tu vida' y 'Los astronautas', novela publicada en 2023 en la que aborda el divorcio de sus padres y sus consecuencias en la vida familiar. Ferrero participará también en una mesa de debate sobre la mirada de los menores en los procesos de crisis familiar.

La programación comenzará a las 9.00 horas con la recepción de asistentes y continuará a las 9.30 horas con la mesa inaugural, a la que asistirán la consejera de Familias, Begoña Gómez del Río; el alcalde de Camargo, Diego Movellán; la concejala de Servicios Sociales, Silvia del Castillo, y la presidenta de AMECAN, Carmen de Albert Roca-Sastre.

A las 10.00 horas tendrá lugar la intervención de Laura Ferrero, titulada 'Los Astronautas', seguida, a las 11.00 horas, de una mesa redonda y debate sobre 'La mirada de los menores en los procesos de crisis familiar', en la que participarán la psicóloga de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Camargo, María Pérez; la propia escritora y el psicólogo clínico y terapeuta familiar Javier Vilches.

A las 12.30 horas se desarrollará el taller práctico 'Divorcio difícil: visibilizando el sufrimiento de los niños y las niñas', impartido por Javier Vilches, supervisor docente acreditado por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). La jornada concluirá a las 14.30 horas.

Esta décima edición incorpora, como es habitual, una finalidad solidaria vinculada directamente con la infancia. Los beneficios obtenidos se destinarán a la creación de un 'Rincón de la Convivencia' en el centro de Servicios Sociales de atención a la infancia y la adolescencia del municipio de Camargo, que se suma a los de los CEIP Matilde de la Torre, Mateo Escagedo y Juan de Herrera, en los que el alumnado ya dispone de este espacio educativo orientado a la prevención del acoso escolar y a la promoción de valores de respeto y empatía a través de diferentes recursos bibliográficos.

La cuota general de inscripción para participar en la X Jornada Solidaria de Mediación es de 25 euros, mientras que estudiantes, desempleados y miembros de entidades colaboradoras podrán acogerse a una tarifa reducida de 10 euros, y vecinos empadronados en Camargo, jubilados y socios de AMECAN asistirán de forma gratuita.

Movellán se ha referido a la importancia de abordar las rupturas familiares conflictivas "desde una perspectiva que sitúe a los niños y niñas en el centro de la atención", ya que cuando una familia atraviesa una situación así, "los menores no pueden convertirse en espectadores de un enfrentamiento entre adultos".

"Tenemos la responsabilidad de escucharles, comprender cómo les afecta esa situación y procurar que su bienestar esté por encima de cualquier diferencia", ha sostenido Movellán, quien ha presentado esta iniciativa junto a Del Castillo, y David Ceballos, coordinación del Servicio de Mediación municipal.

El alcalde ha puesto en valor el trabajo que se desarrolla desde el Servicio Municipal de Mediación y la colaboración con AMECAN. En su opinión, "la mediación constituye una herramienta fundamental para favorecer el diálogo y buscar soluciones que permitan gestionar los conflictos de una manera menos traumática, especialmente cuando hay niños de por medio".

Las personas interesadas pueden obtener más información a través de la página web www.amecan.org, del correo contacto@amecan.org o de los teléfonos 942 25 39 39 y 645 295 966.