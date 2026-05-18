Camargo abre este miércoles la inscripción al campus tecnológico de verano para menores 'Generación IA'

Archivo - Comienzan los talleres de robótica para alumnos de 5ºy 6º de Primaria de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo, a través del área de Empleo y Formación, pondrá en marcha este verano el campus tecnológico 'Generación IA', dirigido a menores de entre 10 y 15, cuyas inscripciones se abrirán este miércoles, 20 de mayo.

El objetivo es acercar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías "de una forma práctica, participativa y adaptada a su realidad cotidiana", ha informado el Consistorio.

El alcalde, Diego Movellán, ha explicado que 'Generación IA' es un proyecto educativo para desarrollar competencias tecnológicas, creativas y sociales en un entorno seguro para que los jóvenes "utilicen la tecnología" a la vez que "comprenden cómo funciona y cómo puede aplicarse para resolver problemas reales".

El programa se desarrollará en diferentes turnos durante julio y agosto, en horario de 10.00 a 14.00 horas, y enseñará conceptos vinculados a la IA, la robótica educativa, la programación, la impresión 3D, la realidad virtual y la creación digital, al combinar estos contenidos con actividades de dinamización y trabajo en equipo.

El campus se estructura en tres áreas de trabajo. La primera se centra en IA, realidad virtual y creación digital; la segunda aborda robótica educativa, programación, drones e impresión 3D, y la tercera incorpora dinámicas de convivencia, tiempo libre y actividades integradoras para reforzar habilidades sociales y el trabajo colaborativo.

Asimismo, contempla competencias STEM, el aprendizaje de un uso responsable y ético de la tecnología y el fortalecimiento del pensamiento crítico y la creatividad.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 29 de mayo, tanto de manera online, a través de la web municipal, como presencialmente en el Centro Municipal de Formación, ubicado en el Parque de Cros. El campus contará con 60 plazas distribuidas por grupos de edad y se desarrollará en periodos de diez días. Los turnos previstos serán del 1 al 14 y del 17 al 31 de julio, así como del 3 al 14 y del 17 al 28 de agosto.