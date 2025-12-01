Camargo acoge el 14 de diciembre una jornada para recoger alimentos y fondos para el cáncer y Alzheimer

Presentación Caminata Saludable y Festival Solidario de Camargo - AYUNTAMIENTO

CAMARGO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sábado 14 de diciembre se celebrará el XX aniversario de la iniciativa de Cantabria Solidaria con una Caminata Saludable entre Astillero y Camargo y un Festival Solidario. Ambas acciones tienen por objetivo apoyar a personas con cáncer y Alzheimer y promover la recogida de alimentos, con un reto marcado de 7.700 kilos.

La jornada arrancará a las 10.00 horas, cuando la caminata partirá del Ayuntamiento de El Astillero hacia la bolera municipal Gerardo Castanedo, ubicada en el Parque de Cros, en Maliaño.

En este punto se celebrará, a partir de las 12.20 horas, el Festival Solidario, que contará con las actuaciones de Mario San Miguel, Cheda DJ, Miguel Cadavieco, M y C Escuela de Baile, Marcos Bárcena & Family, Airíños da Terra, Jhetró Legrand y Julio Lago. Además, se ofrecerá una comida solidaria con paella y quesada al precio de 7 euros.

La jornada busca, además de recaudar fondos para apoyar a personas con cáncer y con Alzheimer -a través de las asociaciones Proyecto Mariposa y AFA Cantabria- recoger la mayor cantidad de alimentos no perecederos posible para ayudar a las familias que los necesiten. Así, a lo largo del recorrido, vehículos de apoyo recogerán las bolsas con las aportaciones de los participantes.

Estas iniciativas han sido presentadas este lunes en rueda de prensa por el alcalde de Camargo, Diego Movellán, quien ha subrayado "el valor de dos décadas de trabajo solidario" y el "compromiso" de las entidades que han acompañado el proyecto desde sus inicios, como el Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz Roja y la Cocina Económica, entre otras.

Acompañado de Julio Lago, impulsor de esta jornada, el regidor camargués ha puesto de relieve la "vocación social" con la que nació Cantabria Solidaria. "La Caminata Saludable y el Festival Solidario reconocen también el esfuerzo sostenido de muchas personas", ha apuntado Movellán, convencido de que se superará "con holgura" el reto de recoger casi ocho toneladas de alimentos.