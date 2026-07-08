Camargo acoge un Curso de Verano de la UC sobre cómo medir y comunicar la sostenibilidad ambiental de los productos - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Camargo acoge durante tres días un Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), 'Sostenibilidad en la era digital: medir, comunicar y transformar', cuyo objetivo es aprender a medir y comunicar la sostenibilidad ambiental de los productos.

En un comunicado, la institución académica ha señalado que aún hay "mucha desinformación" sobre la sostenibilidad de los productos debido a que el consumidor "desconoce muchas de las etiquetas ambientales" que se utilizan actualmente.

Por ello, a lo largo de tres días, profesionales del ámbito académico, empresarial y tecnológico presentarán ejemplos reales, tendencias regulatorias y herramientas clave para entender cómo se calcula el impacto ambiental, cómo se comunica la sostenibilidad y cómo las herramientas digitales permiten mejorar en ese ámbito.

La vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios de la UC, María Margallo, ha explicado a los alumnos el análisis del ciclo de vida de un producto, "una herramienta ambiental para medir el impacto de productos, procesos y servicios desde la cuna a la tumba", es decir, desde que se extrae la materia prima hasta que se convierte en un residuo.

Según la experta, el principal problema al que se enfrentan es la toma de datos por el tiempo que conlleva recopilar la información sobre el consumo de energía, de agua y los residuos generados.

Es por ello, que la digitalización puede convertirse en aliada, ya que permite que estos análisis sean más dinámicos y se pueda tomar datos en tiempo real.