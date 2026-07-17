Archivo - Camargo acogerá este lunes un taller de fortalecimiento del suelo pélvico - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) ofrecerán el próximo lunes, 20 de julio, en Camargo, un taller para conocer como se fortalece el suelo pélvico.

'Reconecta con tu centro: abdomen y suelo pélvico', que estará impartido por Patricia Muñoz, fundadora de la escuela pélvica F-low Method, tendrá lugar en el Centro Municipal de Empresas a partir de las 17.00 horas.

En un comunicado, la UC ha explicado que en el taller se abordará los principios del fortalecimiento del suelo pélvico, la fuerza abdominal, patrones respiratorios y de postura, así como las bases de la técnica hipopresiva, con el fin de que los asistentes puedan empezar a entrenar esa zona a través de ejercicios y posturas corporales.

"A pesar de que en los últimos años se ha dado a conocer más la importancia de fortalecer el suelo pélvico, sigue siendo una asignatura pendiente en muchas personas, tanto hombres como mujeres, ha apostillado.

En este sentido, Muñoz ha señalado que ignorar esta zona puede traer "problemas de incontinencia, dolores lumbares, pesadez pélvica, estreñimiento, disfunciones sexuales o molestias en la zona de la cadera", es decir, síntomas que conduce al dolor corporal y que se normalizan.

Respecto a las edades que más sufren estas dolencias, la experta ha indicado que, en el caso de las mujeres, se detecta en la mayoría de casos después de tener hijos, aunque pueden aparecer a cualquier edad. Y en los hombres, los casos se suelen dar a partir de los 50 años y su detección "es más difícil porque les cuesta más hablar de sexualidad o de incontinencia".