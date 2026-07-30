Camargo aprueba San Juan y el Carmen como festivos locales en 2027

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CAMARGO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves por unanimidad la propuesta de fiestas locales para el año 2027, que serán el jueves 24 de junio, festividad de San Juan, y el viernes 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen.

Por otro lado, y también con el respaldo de todos los grupos, se ha dado luz verde a la actualización de los costes de personal del contrato del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria que presta Geaser, por importe de 91.041 euros, así como las bases reguladoras de las ayudas sociales dirigidas al personal municipal, previstas en el convenio colectivo del Ayuntamiento.

Por otro lado, la Corporación ha acordado continuar con la tramitación administrativa necesaria para la contratación de la asistencia técnica del Plan de Actuación Integrado (PAI), un servicio vinculado al desarrollo del proyecto La Vidriera 360º, iniciativa para la que el Ayuntamiento de Camargo obtuvo 3 millones de euros de financiación europea.

En la sesión plenaria también se ha validado el pago de facturas por la prestación de diversos servicios municipales, así como el reconocimiento extrajudicial de créditos por 140.600 euros.

Este último punto recoge, principalmente, el abono de los costes derivados del envío de las notificaciones postales a los vecinos y vecinas del municipio para informar de la implantación de la nueva tasa de residuos, establecida por el Gobierno de España.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Amancio Bárcena, ha explicado que se trata de un "gasto sobrevenido" que fue necesario asumir para poder comunicar la entrada en vigor de este nuevo tributo a los vecinos de Camargo, ha informado en un comunicado el Consistorio.