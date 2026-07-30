Camargo inaugura este viernes el 45º Festival de Verano con ocho espectáculos gratuitos para todos los públicos

En el centro, el alcalde, Diego Movellán, en el exterior del Ayuntamiento - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo inaugurará este viernes, 31 de julio, la 45ª edición del Festival de Verano, que se prolongará hasta el 22 de agosto con una programación integrada por ocho espectáculos gratuitos dirigidos a públicos de todas las edades.

Los jardines del Ayuntamiento volverán a convertirse durante cuatro semanas en el escenario principal de este veterano ciclo cultural, que reunirá propuestas de música, teatro musical, humor, folclore y artes escénicas. Las actuaciones tendrán lugar todos los viernes y sábados, a las 21.30 horas.

El festival arrancará este viernes con la actuación del Conjunto Folklórico Camagüa, que acercará al público la riqueza musical y las tradiciones populares de Cuba. El sábado 1 de agosto será el turno del humorista Iñaki Urrutia, que presentará el monólogo 'Esto será un show'.

La programación continuará el día 7 con el concierto del pianista y compositor Nach Ribadulla Viking, inspirado en la naturaleza y las culturas celta, nórdica y medieval, mientras que el 8 de agosto llegará el musical tributo 'Abbamania', homenaje a la legendaria banda sueca con música y voces en directo.

La segunda parte del festival comenzará el día 14 con el musical 'La Bella y la Bestia', una propuesta familiar que dará paso, el día 15, a la actuación del Coro Gospel Madrid, con un repertorio basado en la tradición de la música afroamericana.

El 21 actuará el Cuarteto de Cuerda CCV de Valencia con una propuesta que fusiona la música clásica con una visión contemporánea. El broche final llegará el día 22 con 'Gool', de Yllana, un espectáculo de humor gestual inspirado en el universo del fútbol.

En caso de lluvia, las actuaciones se trasladarán al pabellón cubierto de Muriedas. No obstante, los espectáculos 'La Bella y la Bestia' y 'Abbamania' ya están programados en este recinto por necesidades técnicas, ha informado el Ayuntamiento.