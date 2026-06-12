Camargo incorporará desde agosto el servicio móvil de expedición y renovación de DNI y pasaporte - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Camargo dispondrá de un nuevo servicio de expedición y renovación de documentos de identidad que comenzará a prestarse a partir de agosto mediante una unidad móvil VIDOC (Vehículo Integral de Documentación) de la Policía Nacional.

Gracias a este recurso, los vecinos de Camargo podrán obtener o renovar tanto el Documento Nacional de Identidad (DNI) como el pasaporte sin necesidad de desplazarse a las comisarías de Santander o Torrelavega. El servicio se ofrecerá con carácter mensual y requerirá cita previa, ha informado este viernes el Ayuntamiento.

El alcalde, Diego Movellán, ha dado a conocer el nuevo servicio en los jardines del Consistorio, donde ha manifestado que la incorporación de esta unidad móvil "supone una mejora importante para los vecinos", que podrán realizar estos trámites "tan habituales" de una forma "mucho más cómoda, rápida y cercana a sus domicilios".

Al acto también han asistido el concejal de Seguridad Ciudadana, Amancio Bárcena; el comisario de la Policía Nacional, Fernando Chemenal; el secretario general del cuerpo, Javier Fernández; el subinspector y jefe de la Policía Local de Camargo, Tomás Ramos; y el inspector de la Policía Nacional, Gurmesindo Sánchez.

En relación al procedimiento para la reserva de citas, desde el Ayuntamiento de Camargo se informará a los vecinos tanto de la fecha concreta de inicio del servicio en el municipio como del procedimiento para reservar hora para ser atendidos. "Seguimos trabajando para facilitar la relación de los ciudadanos con las administraciones y para acercar servicios que eviten desplazamientos innecesarios", ha aseverado el regidor.

Las unidades móviles VIDOC de la Policía Nacional están equipadas con la tecnología necesaria para realizar en un único acto la expedición o renovación del DNI y del pasaporte, permitiendo completar el trámite en apenas unos minutos. Asimismo, este puesto permite la actualización de los certificados digitales, el cambio de claves y la activación del DNI en el móvil.

Para realizar los trámites es necesario presentar la documentación requerida en cada caso, incluyendo una fotografía reciente cuando proceda, el documento anterior en el supuesto de renovación y el abono de las tasas correspondientes o la documentación justificativa exigida para determinados supuestos.