'Camargo Milenario' propone tres talleres de grabado rupestre, mosaicos romanos y escritura medieval

Exposición 'Camargo Milenario'. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha programado tres talleres de arqueología experimental en el marco de 'Camargo Milenario', la exposición que reúne por primera vez la memoria documental del municipio a lo largo de mil años.

Las actividades permitirán acercarse al patrimonio histórico de Camargo a través de la práctica del grabado sobre piedra, la elaboración de mosaicos romanos y la escritura medieval, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Los talleres se celebrarán los viernes 30 de octubre, 27 de noviembre y 18 de diciembre, con dos sesiones en cada jornada, de 18.00 a 19.00 y de 19.00 a 20.00 horas.

Están dirigidos a participantes a partir de ocho años con un adulto acompañante. Las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse a través del correo electrónico camargoexposicion@gmail.com.

La programación comenzará este viernes, 30 de octubre, con 'Arte rupestre en acción: Taller de grabado lítico', una propuesta que toma como referencia las cuevas prehistóricas de Camargo y su patrimonio arqueológico.

Mediante la arqueología experimental, los interesados conocerán las técnicas de grabado rupestre y utilizarán herramientas inspiradas en las prehistóricas para crear sus propios diseños sobre piedra.

El 27 de noviembre será el turno de 'El taller del musivario: Elaboración de mosaicos romanos'. La actividad acercará a los asistentes al pasado romano del municipio, presente en los restos arqueológicos de Maliaño, y al oficio de quienes elaboraban los mosaicos. Los participantes aprenderán cómo se realizaban estas obras y emplearán pequeñas teselas para crear sus propias composiciones.

El ciclo concluirá el 18 de diciembre con 'Scriptorium medieval: El arte de la escritura', un taller vinculado a los documentos que comenzaron a dejar testimonio de la historia de Camargo hace mil años.

La propuesta permitirá conocer el trabajo de los antiguos escribas, elaborar tintas tradicionales y practicar la escritura con instrumentos históricos.

'CAMARGO MILENARIO'

Estos talleres complementan la propuesta divulgativa de 'Camargo Milenario', que puede visitarse hasta el 31 de diciembre, de lunes a viernes, en la sala 'Ana Bolado' del Centro Cultural La Vidriera, de 17.00 a 21.00 horas.

La exposición recorre la evolución del municipio desde su primera referencia escrita conocida, fechada en 1025, hasta la actualidad. En 200 metros cuadrados, el visitante accede a una veintena de episodios que explican la evolución económica, social y territorial del municipio.

El recorrido se estructura en 20 tótems y 40 puntos de exhibición de documentos históricos, mapas, grabados, fotografías y materiales audiovisuales, reunidos a partir de una investigación realizada por Enrique Gutiérrez Cuenca, doctor por la Universidad de Cantabria (UC).

El punto de partida se sitúa en 1025, fecha de la primera referencia escrita conocida del territorio, recogida en el testamento de Eylo, una mujer que dejó sus propiedades en Igollo a la abadía de Santa Juliana.

Desde este documento, cuyo contenido se conserva en el Libro de Regla de Santa Juliana, la exposición se adentra en la organización de las aldeas medievales, el origen de la denominación Real Valle de Camargo y las actividades que marcaron la vida de sus habitantes.

Entre los capítulos destacados figura la vinculación histórica de Guarnizo con Camargo y su aportación a la construcción naval. En sus astilleros se construyeron nueve galeones que participaron en la expedición de la Armada Invencible de 1588, además de navíos como el Real Felipe y el San Juan Nepomuceno.

La muestra recupera también el papel del municipio en uno de los primeros intentos de constituir la Provincia de Cantabria, en 1754, y aspectos de la vida cotidiana como la producción de vino, la introducción del maíz y el desarrollo de la ganadería.

La minería y la industrialización ocupan otro de los grandes apartados, desde la explotación de las minas modernas de hierro en Maliaño, hacia 1850, hasta la implantación de fábricas como La Covadonga, Cros, Productos Dolomíticos o Standard Eléctrica.

Este recorrido aborda también la catástrofe minera de 1902, el intento de segregación de Maliaño en 1931, la llegada del ferrocarril, la inauguración del Aeropuerto de Parayas en 1953 y la reconversión industrial de las décadas de 1970 y 1980.

Los ocho pueblos del municipio cuentan con espacios específicos que permiten conocer sus antiguas denominaciones, la organización de sus habitantes y sus principales actividades económicas.

El montaje incluye, además, una recreación simbólica del paseo de El Ferial, el camino que recorrían los ganaderos para llevar sus reses a las ferias, con árboles en los que los visitantes pueden dejar mensajes e incorporar su propia aportación a la muestra.

Además de la visita libre, la muestra ofrece visitas grupales guiadas, que pueden solicitarse a través del mismo correo electrónico, camargoexposicion@gmail.com.