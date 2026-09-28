Camargo presenta en Innpulso Emprende una aplicación para detectar baches y mejorar el mantenimiento de las calles

El alcalde, Diego Movellán, recibe a las dos promotoras de la aplicación - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo participará este miércoles, 30 de septiembre, en Innpulso Emprende, el IX Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación, que se celebra en Terrassa. El municipio presentará Baches Control, un proyecto impulsado por Noelia Blanco y Valvanuz Saro para detectar desperfectos en la calzada y facilitar a los ayuntamientos la planificación de las reparaciones.

El alcalde, Diego Movellán, ha recibido a las dos promotoras en su despacho para preparar la participación de Camargo en el encuentro. El miércoles las acompañará en Terrassa e introducirá el proyecto ante los representantes de las ciudades participantes.

El regidor ha explicado que "Baches Control aborda un problema muy concreto de los ayuntamientos: saber dónde se está deteriorando el firme y contar con información para organizar las reparaciones", por lo que considera que es "una propuesta con potencial de cara a mejorar la seguridad vial y utilizar los recursos públicos con criterio".

Asimismo, el alcalde ha valorado el trabajo de Blanco y Saro, que han convertido una idea surgida en su formación universitaria en una herramienta que "puede tener una traslación realmente beneficiosa en entornos reales". Según Movellán, "participar en Innpulso Emprende es una gran oportunidad para visibilizar el trabajo y la innovación", así como para "aportar ideas que se pueden llevar a cabo en municipios que compartimos el mismo reto".

La idea de Baches Control, que cuenta ya con una primera versión funcional de su aplicación y su panel de gestión, nació durante una asignatura de máster vinculada a la ciencia de datos, la informática y las matemáticas. Sus creadoras continuaron desarrollándola y la presentaron a los Premios al Emprendimiento Universitario de la Universidad de Cantabria (UCem).

La aplicación puede instalarse en el teléfono móvil del personal municipal que recorre las calles de forma habitual, como agentes de la Policía Local o trabajadores de otros servicios. Así, durante esos desplazamientos registra posibles desperfectos y su ubicación.

La información se reúne en un panel web que permite visualizar las incidencias en un mapa, hacer un seguimiento del estado de las vías y disponer de datos para decidir dónde actuar primero. En esta modalidad, el sistema aprovecha teléfonos y recorridos existentes, sin necesidad de instalar dispositivos específicos en los vehículos.

La iniciativa busca avanzar hacia un mantenimiento viario más preventivo. La detección temprana de los desperfectos podría ayudar a reducir daños en los vehículos, mejorar la seguridad de quienes circulan y evitar que pequeñas incidencias acaben requiriendo intervenciones más costosas.

Innpulso Emprende se celebra los días 29 y 30 de septiembre. La primera jornada tendrá carácter institucional y estará dedicada al intercambio entre participantes, mientras que el miércoles se presentarán los proyectos innovadores seleccionados por las ciudades de la Red Innpulso.