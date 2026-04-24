Camargo, primer ayuntamiento de Cantabria en implantar el 'cheque bañera' de 600 euros y ayudas de 250 euros a celiacos

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CAMARGO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Camargo será el primer ayuntamiento de Cantabria en poner marcha el cheque de 600 euros para la sustitución de bañeras por platos de ducha para personas mayores de 65 años o con una discapacidad superior al 33 por ciento, y también será pionero en establecer una ayuda directa de 250 euros para personas celiacas.

Estas ayudas serán aprobadas en el próximo pleno mediante la incorporación de remanente y se convocarán en los próximos meses, una vez completada su regulación administrativa.

Así lo ha anunciado el alcalde, Diego Movellán, este viernes en nota de prensa, en la que ha destacado que ha manifestado que ambas medidas, dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias del municipio, responden a "necesidades reales" de la ciudadanía y suponen "un avance" en las políticas de accesibilidad y apoyo social.

En concreto, la primera de las ayudas, el denominado 'cheque bañera', consistirá en una aportación de 600 euros por hogar destinada a facilitar el cambio de bañera por ducha, con el objetivo de mejorar la autonomía de las personas mayores y con discapacidad, y reducir el riesgo de caídas en el hogar.

Está dirigida a personas mayores de 65 años y a personas con discapacidad superior al 33 por ciento. En una primera convocatoria, el Consistorio prevé llegar a alrededor de 70 hogares, con una dotación inicial de 40.000 euros, ampliable en función de la demanda.

"Camargo quiere ser y se va a convertir en el primer ayuntamiento de Cantabria y en uno de los pocos de España en ofrecer a sus vecinos el cheque bañera", ha subrayado Movellán.

En paralelo, el Ayuntamiento pondrá en marcha una nueva línea de ayudas para personas celíacas, con una cuantía de 250 euros destinada a compensar el sobrecoste de los productos sin gluten.

El alcalde ha cifrado entre 300 y 600 las personas que pueden padecer esta afección en el municipio.

En el caso de estas ayudas, la dotación inicial será de 25.000 euros y, al igual que el resto de ayudas sociales, será compatible con otras subvenciones de distintas administraciones.

En conjunto, el Ayuntamiento destina 330.000 euros anuales a iniciativas de apoyo social, ya que estas dos nuevas medidas se suman a otros programas ya en marcha, como las ayudas destinadas a la instalación de ascensores -que, dotadas con 180.000 euros anuales, han beneficiado hasta ahora, en materia de accesibilidad, a un total de 136 viviendas-, las ayudas a la crianza (50.000 euros) o las ayudas Camargo-Nido a la paternidad y maternidad, de 300 euros por familia.

"Creo que con los hechos están confirmando que esta es la legislatura con mayor apoyo social a las familias del municipio", ha afirmado Movellán.