CAMARGO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Camargo celebrará la XIII Semana de Montaña y Naturaleza con tres charlas que reunirán en el Centro Cultural La Vidriera, en Maliaño, a los alpinistas Alex Txikon y Parvaneh Kazemi y al naturalista Joaquín Araújo. El programa de esta edición combina dos miradas sobre el alpinismo en el Himalaya con una sesión dedicada a los lenguajes de la naturaleza.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha presentado la iniciativa en el Ayuntamiento, donde, acompañado por la concejala de Deportes, María Higuera, ha recibido a Roberto Portilla y a otros miembros del Grupo de Montaña Peña Cuadrada de Igollo, encargado de la organización de este evento.

Txikon abrirá el ciclo el martes 24 de noviembre con 'Himalaya en invierno', una charla sobre los retos de las expediciones invernales a las grandes cumbres. Entre los hitos de la trayectoria de este alpinista figura la primera ascensión invernal al Nanga Parbat, de 8.126 metros, que completó en 2016 junto a Ali Sadpara y Simone Moro.

El jueves 26 será el turno de Kazemi con 'Una mujer iraní en el techo del mundo'. La alpinista, que empezó a practicar montañismo a los 35 años, cuando trabajaba como profesora de Matemáticas, ha coronado cinco ochomiles. En su intervención compartirá su experiencia en las grandes cumbres y las dificultades que ha afrontado como mujer y alpinista independiente.

Por último, el naturalista y escritor Joaquín Araújo cerrará el ciclo el miércoles 2 de diciembre con 'Los lenguajes de la naturaleza', una charla que invita a observar y escuchar el entorno para comprender mejor sus ciclos y procesos.

Las tres sesiones comenzarán a las 20.00 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.