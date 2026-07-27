Camargo saca a licitación la construcción de una glorieta en el Barrio Bolado, en Herrera

Camargo licita la construcción de una glorieta en el Barrio Bolado - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha sacado a licitación las obras para la construcción de una glorieta en el Barrio Bolado, en la pedanía de Herrera, una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 69.518,23 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que las empresas interesadas en acceder a esta licitación pueden presentar sus ofertas hasta las 14.00 horas del próximo lunes, 3 de agosto.

El alcalde, Diego Movellán, ha explicado que la intervención da respuesta a una reivindicación vecinal "planteada desde hace años" y tiene como objetivo "reorganizar el tráfico en un punto especialmente complejo", ya que confluyen la carretera principal, un camino de reciente apertura y el acceso a varias urbanizaciones.

"La configuración actual del cruce, con una curva muy cerrada y peraltada, hacía necesaria una intervención que permitiera definir con mayor claridad la jerarquía de los viales y reforzar las condiciones de seguridad para los vehículos", ha apuntado Movellán.

En este sentido, el regidor ha matizado que la actuación va a ser una "solución eficaz" para reorganizar un punto en el que se unen varios accesos.

De este modo, y con el objetivo de incrementar la seguridad vial "mediante una ordenación más clara del tráfico", el proyecto contempla la remodelación integral de la intersección mediante la construcción de una glorieta, concebida para favorecer una movilidad fluida aprovechando el espacio ya delimitado por las aceras.

Además, se renovará el firme de los accesos desde la carretera CA-310 y del vial que da servicio a las viviendas situadas en el entorno.

Y las obras incluirán la demolición de los elementos necesarios, el movimiento de tierras, la ejecución de nuevos firmes y pavimentos, la extensión de nuevas capas de aglomerado, la reposición de la señalización horizontal y vertical y el acondicionamiento de la isleta central con tierra vegetal y césped.