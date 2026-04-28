Camargo ultima la mejora de la red de abastecimiento en Santa Cruz de Escobedo

Visita a las obras de mejora de la red de abastecimiento en Santa Cruz de Escobedo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo encara la fase final de las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua en el barrio Santa Cruz de Escobedo, una actuación que, a falta de la ejecución de las últimas acometidas, ha permitido renovar parte de las infraestructuras existentes, eliminar fugas y optimizar el servicio para los vecinos.

Así lo ha destacado el Consistorio en nota de prensa, tras la visita que el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha realizado al entorno para comprobar el resultado de una intervención que "da respuesta a una demanda vecinal y garantiza un suministro más fiable y adaptado a las necesidades actuales", ha indicado.

La actuación, que ha supuesto una inversión de 87.500 euros, ha incluido la sustitución de tuberías antiguas por nuevas conducciones de mayor capacidad, la mejora de las conexiones con la red ya renovada y la actualización de las acometidas domiciliarias.

De este modo, en conjunto, se han eliminado las fugas, que a su vez provocaban incidencias puntuales, y se ha mejorado la presión del agua en las viviendas.

Para el regidor ello se traduce en un servicio "más eficiente y de mayor calidad", gracias a los trabajos acometidos por Veolia, la empresa responsable de la gestión del servicio municipal de agua, que ha sido la entidad encargada de llevar a cabo la obra con el objetivo de reforzar la calidad del servicio y dar respuesta a las necesidades actuales en este punto de la pedanía, ha recalcado el Consistorio.

Asimismo, ha avanzado que, en los próximos meses, se continuará actuando en este barrio de Escobedo con la renovación del firme, una intervención que permitirá completar la mejora integral de esta zona.

A la visita han asistido el gerente de Veolia en Cantabria, Alejandro Bedia; el capataz de la obra, José Antonio Abascal, y el alcalde pedáneo de Escobedo, Cristian Armada.