'Cambia el filtro' llega a Cantabria para cuestionar prejuicios sobre discapacidad e inclusión social

'Cambia El Filtro' Llega A Cantabria - 'CAMBIA EL FILTRO'

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mapfre ha detenido este jueves en Santander la ruta nacional del autobús solidario 'Cambia el filtro', una iniciativa que recorrerá 20 ciudades españolas para invitar a la ciudadanía a "cuestionar prejuicios y a descubrir nuevas formas de mirar la realidad de las personas con discapacidad intelectual y enfermedades raras".

El responsable de la iniciativa en Fundación Mapfre, Adrián Gutiérrez de la Dehesa, ha explicado que el autobús solidario pretende acercar su acción social a cada territorio e invitar a la ciudadanía "a cambiar el filtro con el que mira determinadas realidades". "Cuando conocemos de cerca a las personas y a las entidades que trabajan cada día por la inclusión, descubrimos capacidades, talento y oportunidades que muchas veces pasan desapercibidas", ha afirmado.

El proyecto itinerante de sensibilización social, que cuenta con la colaboración de la asociación Amica, ha permanecido este jueves en el parking del Sardinero y se desplazará mañana a Torrelavega.

La iniciativa se propone sensibilizar sobre la discapacidad intelectual y las enfermedades raras, dar visibilidad a la labor que realizan las asociaciones que acompañan a estas personas y a sus familias, mostrar el valor de la inclusión laboral y fomentar la participación ciudadana en proyectos solidarios.

La secretaria de Amica, Marta Cano, ha reconocido que esta propuesta "es una gran oportunidad para seguir avanzando en nuestro propósito, que es descubrir las capacidades de cada persona y, además, implicar a la sociedad". Ha destacado que "pone a las personas en el centro para que tengan oportunidad de ser protagonistas para divulgar los proyectos que desarrollan".

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha afirmado que el compromiso del Gobierno es "seguir avanzando hacia una inclusión real", y ha matizado que "la inclusión no consiste en que unas personas ayuden a otras, sino en construir una sociedad en la que todos podamos participar, aportar y desarrollar nuestro proyecto de vida en igualdad de oportunidades".

La consejera ha insistido en que "muchas veces observamos la realidad a través de ideas preconcebidas y esta campaña nos recuerda la importancia de mirar más allá de las etiquetas para descubrir a la persona que hay detrás". Por eso ha valorado especialmente cómo la iniciativa invita a reflexionar sobre los propios prejuicios.

Mientras, la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha reclamado que "la inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones: tiene que hacerse efectiva en la vida cotidiana de las personas". Ha valorado la campaña porque anima a "dejar de mirar a las personas por aquello que creemos que no pueden hacer y empezar a reconocer sus capacidades, sus derechos y su proyecto de vida".

El autobús solidario ofrece una experiencia inmersiva con distintos espacios interactivos diseñados para invitar a la reflexión sobre los prejuicios y las etiquetas.

El recorrido incluye un photocall con filtros de colores, contenidos audiovisuales, testimonios reales y un mural digital colectivo denominado 'Miradas que suman', donde los visitantes pueden dejar reflexiones personales que se integran en una obra colectiva.

La campaña facilita además el apoyo directo a las entidades locales participantes mediante un sistema de donaciones habilitado durante toda la acción.

'Cambia el filtro' estará presente hoy en el Parking Campos de Sport de El Sardinero y mañana en el Boulevard Demetrio Herrero de Torrelavega, con acceso gratuito de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas.

A través de esta gira, Fundación Mapfre ha llevado el mensaje de 'Cambia el filtro' a miles de personas en todo el país, recorriendo 11 comunidades autónomas y promoviendo "una sociedad más abierta, inclusiva y comprometida con la igualdad de oportunidades".