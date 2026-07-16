Las campañas LotoTorre y Concierto del Comercio premiarán a más de 9.100 consumidores de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las campañas LotoTorre y Concierto del Comercio permitirán premiar este verano a más de 9.100 consumidores con 7.150 euros en vales de compra y 9.000 invitaciones gratuitas para asistir al Concierto del Comercio, reforzando el atractivo de las compras en los establecimientos de Torrelavega.

En este sentido, el alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Comercio, Cristina García Viñas, han destacado el trabajo conjunto que el Ayuntamiento de Torrelavega viene desarrollando con la Cámara de Comercio y la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria para impulsar nuevas acciones de dinamización comercial que contribuyan a fortalecer el comercio de proximidad, incentivar las compras y seguir poniendo en valor la calidad, la variedad y la profesionalidad de la oferta comercial de la ciudad.

Así, uno de los principales proyectos impulsados este verano es el Concierto del Comercio, una iniciativa novedosa que vinculará las compras realizadas en el comercio local con uno de los grandes eventos musicales de las próximas Fiestas de la Virgen Grande, el concierto de Duncan Dhu.

En este sentido, han recordado que este jueves finaliza el plazo para que los establecimientos comerciales puedan adherirse a la campaña, que permitirá a los comercios participantes entregar a sus clientes invitaciones gratuitas para asistir al concierto que ofrecerán Duncan Dhu y Maneras de Vivir el 13 de agosto en el exterior de La Lechera. Hasta el momento hay 139 inscritos.

La campaña pondrá en circulación 9.000 invitaciones, que los establecimientos adheridos entregarán directamente a sus clientes por las compras realizadas entre el 31 de julio y el 13 de agosto, o hasta agotar existencias. Por cada 10 euros de compra se repartirá una invitación, con un máximo de cuatro por ticket.

Esta propuesta, han dicho, supone "una forma diferente de incentivar las compras y de agradecer la fidelidad de los clientes, convirtiendo al propio comercio en protagonista de la campaña". Asimismo, han destacado que esta iniciativa une comercio, cultura y ocio, generando un atractivo añadido para realizar las compras en Torrelavega durante las semanas previas a las fiestas patronales.

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA LOTOTORRE

Por otro lado, han recordado que este sábado 18 concluye LotoTorre, otra de las acciones de dinamización comercial desarrolladas durante las últimas semanas.

Desde el pasado 18 de junio, los comercios adheridos han repartido papeletas entre sus clientes por compras iguales o superiores a 10 euros para participar en un sorteo vinculado a la Lotería Nacional del 18 de julio, con 7.150 euros en premios repartidos en vales de compra que deberán canjearse posteriormente en los propios establecimientos participantes, favoreciendo así nuevas compras en el comercio local.

En total, se entregarán 102 premios: un primero de 1.000 euros, un segundo de 750 euros, nueve premios de 100 euros y noventa de 50 euros, que deberán canjearse en los establecimientos adheridos a la campaña,

ESTRATEGIA DE APOYO AL COMERCIO DURANTE TODO EL AÑO

El alcalde y la concejal de Comercio ha destacado que ambas campañas reflejan la apuesta del Ayuntamiento por desarrollar, junto a la Cámara de Comercio y la Dirección General de Comercio, acciones innovadoras que contribuyan a incentivar las compras, fidelizar clientes y reforzar la actividad comercial de la ciudad.

Asimismo, ha subrayado que el comercio local constituye uno de los principales motores económicos y sociales de Torrelavega, por su capacidad para generar empleo, mantener vivas las calles y ofrecer una amplia variedad de productos y servicios con un trato cercano y profesional.

"Queremos seguir poniendo en valor nuestro comercio y ofrecer motivos para elegir Torrelavega como destino de compras. Contamos con establecimientos de gran calidad y vamos a seguir trabajando con el sector para impulsar iniciativas que beneficien tanto a comerciantes como a consumidores", han concluido.