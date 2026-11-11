Cancelada la conexión de primera hora entre Parayas y Madrid con motivo de la huelga

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SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos vuelos, con origen y destino Madrid, se han cancelado este miércoles en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander con motivo de la huelga general convocada este miércoles por UGT y CCOO por 'Salarios, vivienda y precios'.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de Aena, que han precisado que se trata de la conexión con Madrid (la llegada y la salida) de primera hora.

El resto de operaciones previstas se están desarrollando con normalidad en el aeropuerto cántabro.