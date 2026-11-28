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SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos al Congreso y al Senado por Cantabria en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, votarán entre las 10 y las 12 horas.

Los más madrugadores serán la cabeza de lista al Congreso por el Partido Popular, Isabel Urrutia, que ejercerá su derecho al voto en el Centro de Formación y Empleo de Santander a las 10.00 horas; su homóloga por el PSOE, Susana Herrán, que lo hará a la misma hora en la Junta Vecinal de Mioño (Castro Urdiales), y el primer candidato de Podemos, Pablo Gómez, que votará en Toranzo.

También a las 10.00 horas acudirá a su cita con las urnas el cabeza de lista al Senado por Vox, José Luis Bengochea, en el CEIP José María Pereda de Torrelavega.

Media hora más tarde, a las 10.30, la candidata número uno al Congreso por el Frente Amplio, Carmen Martín, y la cabeza de lista a la Cámara Alta por Senado de Progreso, Paz de la Cuesta, depositarán su papeleta en el CEIP Eloy Villanueva.

Sobre las 11.00 horas será el turno de la presidenta del PP y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y de la presidenta de Vox, Laura Velasco, también en el CEIP Eloy Villanueva.

Mientras, el secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, tiene previsto ejercer su derecho a las 11.30 horas en el Ayuntamiento de Santander.

Los últimos en depositar su papeleta en las urnas serán el candidato de Vox al Congreso, Emilio del Valle, y la cabeza de lista al Senado por el PP y alcaldesa de Santander, Gema Igual, que acudirán a las 12.00 horas al Centro Cívico Juan de Santander.

La candidata de Podemos al Senado, Mercedes González, ya ha votado por correo debido a que, en principio, este miércoles iba a someterse a una operación quirúrgica, aunque finalmente se la han aplazado.