Cantabria acogerá la décima edición de 'Fusssion' del 10 al 12 de marzo, con surf, snow y skate

SANTANDER, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santander, Bezana y Alto Campoo acogerán la décima edición de la prueba 'Fusssion' del 10 al 12 de marzo, organizada por 'Obsessiona2' y que combina tres especialidades deportivas, surf, snow y skate, y que es única en Europa, con solo una competición de similares características que se disputa en Estados Unidos.

La prueba contará con cinco categorías, la 'Open' masculina y femenina; Sub 10 'Talentucos'; Sub 14 'Gorriones'; Sub 18 'Mozucos'; 'Pro-am', mayores de 18; y 'Dinosaurios', mayores de 45.

'Fusssión' comenzará el día 10 en Santander, con la primera de las pruebas de skate desde las 15.00 horas en la pista cubierta de Obsessiona2, en La Albericia, con figuras como Dani Léon o Iago Domínguez.

Al día siguiente, sábado, desde primeras horas de la mañana, las playas de El Sardinero (si la climatología lo permite) serán escenario de la prueba de surf, y paralelamente, en Santa Cruz de Bezana, en su recién inaugurado Pumptruck, tendrá lugar la segunda prueba puntuable de skate.

Por último, el domingo, 12 de marzo, desde las 11.00 horas, comenzará la prueba de Snow en Alto Campoo. Al igual que en el Skate habrá que valorar la destreza y habilidad de los participantes.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de marzo, y ya se han apuntado deportistas que llegan desde varios puntos de Europa como Francia, Italia, Inglaterra o Portugal. Además, estarán representadas todas las comunidades españolas.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asistido hoy a la presentación del evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y, además, ofrecerá el aliciente de la presencia de numerosos famosos como el torero Óscar Higares, o los cantantes Rosario Mohedano y Hugo Salazar.

Igual, que ha estado acompañada por el concejal de Deportes, Felipe Pérez, ha destacado la importancia que supone para Santander acoger esta cita deportiva, y ha subrayado que se trata de "una combinación llena de atractivos" que, tal y como ha demostrado en las ediciones que ya se han celebrado hasta ahora, "cada vez despierta la atención y el aprecio de un mayor número de participantes y aficionados".

Así, ha hecho hincapié en que un centenar de deportistas vendrán a Cantabria, a los escenarios de Santander, Alto Campoo y Bezana, para intentar sumar la máxima puntuación en las distintas modalidades y llevarse así el premio Memorial Fernando Segura instituido en honor al santanderino fallecido practicando su deporte favorito, el surf, en la playa de Liencres.

Este año, como novedad, se entregará el Premio Pilar Serna, dedicado a una mujer que trabajó en las instalaciones de Alto Campoo durante muchos años y que fue muy reconocida y apreciada entre todos los amantes al mundo de la nieve. Ya fallecida, los organizadores de OA2 FUSSIÓN han decidido crear este galardón en su homenaje, que se concederá a la ganadora absoluta de las féminas.

Entre las muchas particularidades de esta prueba, se ha referido a la categoría de adaptados, que cada año cuenta con más adeptos, y que supone un meritorio esfuerzo por poner de manifiesto el valor inclusivo del deporte.

"Mar y montaña representan una combinación llena de atractivos para esta prueba que, tal y como ha demostrado en las sucesivas ediciones que ya se han celebrado hasta ahora, cada vez despierta la atención y el aprecio de un mayor número de participantes y aficionados", ha subrayado.

OBSESSIONA2

ObsessionA2 es un club de surf, snow y skate de Santander. Organizan competiciones como La Vaca Gigante by Oakley, OA2 Fusssion u OA2 Cabárceno, entre otras, según indica el Ayuntamiento en un comunicado.

Cuentan además con una gran tienda de material deportivo (Obsession Surf). También con instalaciones para skate.