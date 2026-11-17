Cartel por el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud, los centros sanitarios del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y los hospitales privados de Cantabria insisten en el uso responsable de los antibióticos ya que, de abusar de ellos, dejarán de ser eficaces y crearán bacterias resistentes.

Así se unen a la campaña por el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos que se conmemora este miércoles con el mensaje: "Los antibióticos no curan resfriados ni gripe, si abusamos de ellos, dejarán de ser eficaces y crearán bacterias resistentes, un grave problema de salud pública".

Se trata, sobre todo, de tomar conciencia ante la necesidad de actuar, cuanto antes, para frenar la amenaza global que suponen las resistencias antimicrobianas (RAM), que es la capacidad que desarrollan las bacterias para resistir los efectos de los medicamentos diseñados para eliminarlas, con lo que pierden su eficacia y hacen las infecciones más difíciles o imposibles de curar.

Este año, la campaña europea pone el foco en los padres, madres y cuidadores de lactantes y niños en edad escolar. Con el lema 'Cuida de tus hijos: usa los antibióticos con prudencia', alerta a uno de los grupos con mayor exposición a antibióticos, a pesar de que muchas infecciones infantiles comunes son de origen vírico y no requieren estos fármacos.

Desde la Consejería de Salud se insiste en que todos pueden aportar algo en esta lucha: los profesionales sanitarios con una actualización de las guías de prescripción y eligiendo el antibiótico más adecuado, en cada caso; la población, evitando la automedicación, con la consulta "siempre" a un profesional sanitario, tomando antibióticos sólo cuando se los receten, sin compartir ni utilizar los antimicrobianos sobrantes, y siguiendo "exactamente" las indicaciones de dosis y duración del tratamiento.

Solo así, se podrá prevenir "juntos las resistencias, porque lo que cada uno de nosotros haga, sí importa", han apuntado desde la Dirección General de Salud Pública en nota de prensa.

LOS EFECTOS DEL MAL USO

De hecho, el abuso o uso inadecuado de los antibióticos, como utilizarlos cuando no son efectivos, a dosis distintas de las necesarias, no completar los tratamientos indicados o utilizarlos para microorganismos frente a los que no son activos, además de restar eficacia al fármaco, puede producir que las bacterias se vuelvan resistentes y sobrevivan.

Los antibióticos dejan así de ser eficaces y puede aumentar el número y la gravedad de las infecciones.

Tal es así, que la resistencia a los antibióticos es la capacidad de los microorganismos de sobrevivir aun cuando se utilizan fármacos que deberían inhibirlos o matarlos.

Esto puede suponer un problema de salud individual, ya que la infección persiste en la persona afectada, pero también de salud pública, porque los microorganismos resistentes se pueden transmitir entre personas, animales y personas, y al medio ambiente.

Por eso, esta resistencia a los antibióticos es una de las tres amenazas más importantes para la salud, según la Comisión Europea.

Un problema complejo, que se debe abordar teniendo en cuenta la perspectiva de salud humana, animal y ambiental, en lo que se conoce como estrategia 'One Health' (una sola salud).

'ONE HEALTH'

Por eso, desde el Gobierno han señalado que se trata de "un buen momento" para recordar las acciones conjuntas que se desarrollan en Cantabria para advertir de este riesgo, prevenir y concienciar sobre el problema, pero también abordar sus consecuencias, para que la amenaza global que constituyen las bacterias resistentes a los antibióticos no vaya a más.

La región, junto con el resto de comunidades autónomas, participa en el Plan Nacional frente a las Resistencias a los Antibióticos (PRAN), para reducir el riesgo y aminorar el impacto de este problema sobre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente.

La Dirección General de Salud Pública coordina el Plan en Cantabria y en él participa un equipo multidisciplinar con representantes de distintas áreas de conocimiento y de salud, tanto hospitalarias como de Atención Primaria, así como, desde el año pasado, hospitales ajenos al SCS.

PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS

En el ámbito profesional, el Ejecutivo ha indicado que los Programas de Optimización de los Antibióticos (PROA) han demostrado su eficacia para mejorar los resultados clínicos de los pacientes que precisan antibióticos, reducir los efectos adversos relacionados con el uso de estos fármacos y disminuir la aparición y diseminación de resistencias.

Existen equipos PROA en todos los centros dependientes del SCS, tanto hospitalarios como en la Gerencia de Atención Primaria.

Además, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha sido el primero en certificar a sus equipos a través de la aplicación CetificaPROA, en febrero de este año, y también participa, junto a Atención Primaria y las inspectoras de la Dirección General de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital en el proyecto piloto CertificaPROA.

También, a raíz de los cambios en los envases de los antibióticos a nivel nacional, la Dirección General de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria coordinó en mayo de este año una campaña de comunicación e información a los profesionales.

RED DE LABORATORIOS

Además de los PROA, en Cantabria se están desarrollando otras iniciativas, como la vigilancia de los propios microorganismos resistentes con la inclusión de cepas del ámbito de la Seguridad Alimentaria y Salud Pública, así como la participación activa en la Red de Laboratorios para la Vigilancia de los Microorganismos Resistentes (RedLabRa) de los tres hospitales del SCS, con el Servicio de Microbiología de Valdecilla como laboratorio de Nivel 2 en Cantabria.

En junio de 2026, tuvo lugar la III Jornada 'One Health Cantabria', que fue monográfica de resistencias, y en la que participaron representantes de la consejerías de Salud, Alimentación y Medio Ambiente.

En este sentido, desde la Dirección General de Salud Pública se continuará en esta línea de colaboración entre ámbitos que inciden en la salud humana, animal y ambiental.