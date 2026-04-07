Cantabria amanece con 26 incendios forestales activos tras la madrugada "más comprometida" del año

Archivo - Un bombero extingue un incendio forestal en Cantabria. Foto de archivo - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

Cantabria se ha despertado este martes con 26 incendios forestales activos tras la madrugada "más comprometida" en este ámbito en lo que va de año.

Así lo ha reconocido el director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno regional, Ángel Serdio, que ha explicado que en la jornada del lunes se produjeron 56 incendios forestales. Los que quedan activos se concentran principalmente en la zona occidental de la región.

Los municipios más afectados son Valdáliga, Rionansa, Cabuérniga, Los Tojos, Arenas de Iguña, Cieza y Lamasón, municipio este último donde se halla el incendio de "mayor virulencia", en la localidad de Cires.

Para apoyar las labores de extinción en el mismo, la comunidad autónoma solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el refuerzo de medios áreos, con la intervención de un helicóptero de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Soria.

Serdio ha advertido que las condiciones meteorológicas "continúan siendo muy malas" y los índices de riesgo permanecen "muy altos" en toda la región.

Por ello, el operativo de lucha contra los incendios forestales continúa activo en toda Cantabria y a lo largo del día se valorará la situación con el objetivo de poder solicitar el apoyo de más medios aéreos por parte del Ministerio.